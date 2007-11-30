۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۱۶

مسئول مطبوعاتی سفارت انگلیس:

وزیر کشور بریتانیا در پی فرجام خواهی از حکم دادگاه منافقین است

مسوول مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران با اشاره به نارضایتی شدید وزیر کشور انگلیس از حکم یکی از دادگاه های این کشور درباره گروهک تروریستی منافقین، از تلاش وزارت کشور بریتانیا برای فرجام خواهی جهت مقابله با این حکم خبر داد.

میترا بهنام مجتهدی، مسئول دفتر مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از اعتراض وزیر کشور بریتانیا نسبت به رای دادگاهی در انگلیس خبر داد که بر اساس آن نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروههای تروریستی این کشور حذف می شود.

در حالی که بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، درخواست گروهک منافقین از مقامات انگلیسی برای حذف نام این گروهک از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور که شامل گروه هایی چون القاعده و پ.ک.ک می شود، با اقدام اخیر یک دادگاه انگلیسی وارد فاز عملی می شد، مسئول دفتر مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران از تلاش وزیر کشور بریتانیا برای فرجام خواهی و توقف این روند خبر داد.

بر اساس اخبار منتشر شده، امروز دادگاهی در انگلستان در پی درخواست سیاستمداران انگیسی طرفدار گروهک منافقین، حکم به خروج نام این گروهک تروریستی از فهرست سازمان های تروریستی این کشور داده است.

علیرغم حساسیت این موضوع تاکنون مقامات کشورمان  دراین باره اظهار نظر رسمی نکرده وموضعی اتخاذ ننموده اند.

کد مطلب 596047

