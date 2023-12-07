۱۵۰ هزار نفر از مسابقات قرآن کریم در خراسان شمالی استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین نژاد شامگاه پنج شنبه و در حاشیه بازدید از مسابقات سراسری قرآن در مجتمع داریوش بجنورد اظهار کرد: تا کنون بیش از هشتاد هزار نفر از مسابقات سراسری قرآن کریم استقبال کرده‌اند که تا پایان مسابقات پیش بینی ما استقبال ۱۵۰ هزار نفری خواهد بود و تعداد کثیری نیز از طریق رسانه ملی مسابقات را پیگیری می‌کنند.

استاندار خراسان شمالی افزود: بزرگترین رویداد فرهنگی و قرآنی کشور در خراسان شمالی در حال برگزاری است و این در حالیست که تمام دستگاه‌های اجرایی استان و صنایع برای برگزاری این مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری این مسابقات رونق جلسات قرآنی و آموزش آنها در استان دو چندان خواهد شد.

حسین نژاد، ترویج فرهنگ قرآنی را منوط به برگزاری مسابقات قرآنی بین دستگاهی، اجرای محافل قرآنی و برگزاری مسابقات شهرستانی دانست.

وی همچنین افزود: برگزاری این مسابقات در استان موجب می‌شود تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در سطح کشور نمود بیشتری پیدا کند و در یک بازه زمانی کوتاه مردم آثار معنوی و مادی این مسابقات را مشاهده خواهند کرد.

استاندار خراسان شمالی در پایان تصریح کرد: توصیه‌ام به خانواده‌ها این است که فرزندان خود را تشویق به حضور در کلاس‌های قرآنی کنند و مطمئن باشند برکات این موضوع تا مقاطع بالاتر تحصیلی قابل مشاهده خواهد بود زیرا قرآن موجب ارتقای فردی می‌شود و اجتماعی می‌شود.