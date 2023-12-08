  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی خبر داد؛

انعقادتفاهمنامه توانمندسازی مهارتی اصحاب هنر و رسانه استان مرکزی

انعقادتفاهمنامه توانمندسازی مهارتی اصحاب هنر و رسانه استان مرکزی

اراک- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: تفاهمنامه توانمندسازی مهارتی اصحاب هنر و رسانه با تعامل و هم افزایی اداره کل فنی و حرفه ای و تبلیغات اسلامی استان مرکزی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رستمی عصر پنجشنبه در آئین انعقاد تفاهمنامه توانمندسازی مهارتی اصحاب رسانه استان مرکزی، گفت: در سال مهار تورم و رشد تولید و بهره مندی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش دانش فنی و توسعه منابع انسانی و نیروی ماهر و متخصص به منظور ایجاد گسترش، همفکری و همکاریهای آموزشی و اجرای سیاست‌های دولت مردمی ایران قوی مبتنی بر توسعه اشتغال پایدار، این مهم انجام شد.

وی افزود: در این تفاهمنامه همکاری مشترک در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی مهارتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت‌ها در راستای حمایت و فراهم سازی بسترهای اشتغال و افزایش بهره وری و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد توجه قرار گرفت.

وی تاکید کرد: برگزاری نشست‌ها و سمینارهای تخصصی پیرامون اهداف تفاهمنامه و دیارتمانهای تخصصی، تشکیل جلسات تخصصی و کارشناسی پیرامون استفاده از توان فنی و تخصصی- برنامه ریزی و اجرا و نظارت و ارزشیابی دوره‌ها بر اساس نیاز سنجی آموزشی و اعزام مربیان و اساتید مورد نیاز اجرای دوره‌های آموزشی از دیگر مواردی بود که در این تفاهمنامه مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 5960559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها