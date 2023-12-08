انعقادتفاهمنامه توانمندسازی مهارتی اصحاب هنر و رسانه استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رستمی عصر پنجشنبه در آئین انعقاد تفاهمنامه توانمندسازی مهارتی اصحاب رسانه استان مرکزی، گفت: در سال مهار تورم و رشد تولید و بهره مندی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش دانش فنی و توسعه منابع انسانی و نیروی ماهر و متخصص به منظور ایجاد گسترش، همفکری و همکاریهای آموزشی و اجرای سیاست‌های دولت مردمی ایران قوی مبتنی بر توسعه اشتغال پایدار، این مهم انجام شد.

وی افزود: در این تفاهمنامه همکاری مشترک در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی مهارتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت‌ها در راستای حمایت و فراهم سازی بسترهای اشتغال و افزایش بهره وری و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد توجه قرار گرفت.

وی تاکید کرد: برگزاری نشست‌ها و سمینارهای تخصصی پیرامون اهداف تفاهمنامه و دیارتمانهای تخصصی، تشکیل جلسات تخصصی و کارشناسی پیرامون استفاده از توان فنی و تخصصی- برنامه ریزی و اجرا و نظارت و ارزشیابی دوره‌ها بر اساس نیاز سنجی آموزشی و اعزام مربیان و اساتید مورد نیاز اجرای دوره‌های آموزشی از دیگر مواردی بود که در این تفاهمنامه مورد تاکید قرار گرفت.

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