  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۳۳

پنجره مهر؛

سیاهپوش شدن حرم مطهر «سید جلال الدین اشرف» در آستانه اشرفیه

سیاهپوش شدن حرم مطهر «سید جلال الدین اشرف» در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه- به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بارگاه ملکوتی «سید جلال الدین اشرف» در آستانه اشرفیه سیاهپوش شد.

دریافت 11 MB

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام شهادت فاطمه زهرا (س) حرم مطهرآقا سید جلال الدین اشرف با مداحی پیرغلامان اهل بیت (ع)، کانون مداحان و با همکاری تبلیغات اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه و هیأت امنای حرم مطهر آقا سید جلال الدین با نصب کتیبه و پارچه مشکی سیاه پوش شده و آماده میزبانی از زائرانی است که در مراسم‌های مذهبی ایام فاطمیه به این آستان مقدس مشرف می‌شوند.

کد مطلب 5960569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه