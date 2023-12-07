سیاهپوش شدن حرم مطهر «سید جلال الدین اشرف» در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام شهادت فاطمه زهرا (س) حرم مطهرآقا سید جلال الدین اشرف با مداحی پیرغلامان اهل بیت (ع)، کانون مداحان و با همکاری تبلیغات اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه و هیأت امنای حرم مطهر آقا سید جلال الدین با نصب کتیبه و پارچه مشکی سیاه پوش شده و آماده میزبانی از زائرانی است که در مراسم‌های مذهبی ایام فاطمیه به این آستان مقدس مشرف می‌شوند.