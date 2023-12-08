نقش آفرینی زنان در جهاد تبیین اولویت سازمان تبلیغات اسلامی است

حجت الاسلام روح الله حریزاوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردمی سازی و سازماندهی تبلیغ بر محور اسلام ناب، شعار سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی، جهاد تبیین را در میانه جنگ ترکیبی و تلاش دشمن برای برهم زدن نظام محاسبه مردم جهاد تبیین، راهکار مقابله اصلی بیان کرد.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: جهاد تبیین، فناوری ترکیبی و از متن قرآن کریم است و باید تلاش کرد که تمام کسانی که دل در گرو حقیقت و مبانی ارزشمند دینی دارند به جهاد تبیین مسلح شوند و نظام حقیقت، نظام باطل، شبهه و روش پاسخ گویی به شبهه را بشناسند.

حجت الاسلام حریزاوی تاکید کرد: نقش رسانه، خبرگزاری و خبرنگاران در تحقق این مهم بی بدیل است و باید توسعه پیدا کند چرا که در عصر کنونی، رسانه‌ها نقش آفرین هستند.

وی گفت: زنان و نقش آفرینی زنان در جهاد تبیین، فعالیت‌ها، کنشگری نوجوانان و فعالیت‌های رسانه راهبرد اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است که با جدیت پیگیری می‌شود.

طبق فرموده رهبر معظم انقلاب «هیأت» کانون جهاد تبیین است زیرا افراد متدین و کسانی که در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند در این راستا بیشتر نقش آفرینی می‌کنند و باید تلاش شود تا مداحان و هیأتی ها به فناوری و دانش لازم دست پیدا کنند که در این راستا اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.