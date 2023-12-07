حضور بانوان هنرمند برای توسعه فرهنگی آذربایجان غربی مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سعیدی فرد روز پنجشنبه در هفدهمین محفل ادبی «گوروش» در ارومیه، اظهار کرد: حضور بانوان هنرمند در تاریخ فرهنگی آذربایجانغربی و تأثیر فعالیتهای هنری این قشر هنرمند در رشد و توسعه فرهنگی استان و تربیت هنرمندان مهم است.
وی افزود: باید برای نسلهای آینده اقدامات فرهنگی خاص صورت گیرد که در همین راستا تربیت نسل جدید از هنرمندان نیازمند همکاری صمیمی قشر هنری با دستگاههای فرهنگی هنری استان است.
رئیس حوزه هنری آذربایجانغربی ادامه داد: این همکاری از ایجاد شکاف فرهنگی در این برهه از زمان جلوگیری شود.
در هفدهمین محفل ادبی «گوروش» و با حضور شاعران و مسئولان فرهنگی هنری آذربایجانغربی از شاعره هنرمند «ویدا افضلی» تجلیل شد.
شعرخوانی شاعران، نقد و بررسی آثار ویدا افضلی با حضور «حمید واحدی و بهرام اسدی» و اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزنده از طرف حوزه هنری استان و دستگاههای فرهنگی مشارکت کننده در این محفل ادبی از بخشهای اصلی این مراسم بود.
ویدا افضلی متولد سال ۱۳۴۳ در ارومیه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق است. وی سرودن شعر را از دوران کودکی آغاز کرد و در سال ۱۳۶۰ شمسی عضو انجمن ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران بود و همزمان با مجله اطلاعات هفتگی و جوانان در زمینه ادبیات همکاری داشت و کسب رتبههای برتر جشنوارههای مختلف کشوری و چاپ و انتشار کتاابهای «طغیان عطش، کوچک مردان ایران، شمیم غنچهها، بایاتیلار» بخشی از فعالیتهای ادبی ویدا افضلی تاکنون بوده است.
اجرای محفل ادبی گوروش برای نخستین بار از سال ۱۳۹۵ شمسی با تجلیل از مقام ادبی «قنبر حقیری» در واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری آذربایجان غربی آغاز شد که در این راستا تجلیل از شاعرانی همچون «مرحوم علی نشانی، بیت الله جعفری، مظفر خداوندگار، علی رشت بر» اجرا شد که هفدهمین محفل ادبی گوروش در سال ۱۴۰۲ به «ویدا افضلی» اختصاص داشت.
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