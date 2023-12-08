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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۸:۰۹

برنامه وزرا، معاونان و مشاوران ریاست جمهوری در سفر به استان البرز

برنامه وزرا، معاونان و مشاوران ریاست جمهوری در سفر به استان البرز

کرج-برنامه وزرا، معاونان و مشاوران ریاست جمهوری در دور سفر دوم به استان البرز مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت مرکز جمعه به استان البرز سفر می‌کنند.

در این سفر یک روزه برخی از وزرا، معاونان و مشاوران رئیس جمهور را همراهی می‌کنند.

گفتنی است عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شهرستان چهارباغ، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شهرستان‌های کرج و فردیس، صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز به شهرستان طالقان و نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان‌های نظرآباد، چهار باغ و کرج، احمد وحیدی وزیر کشور به شهرستان‌های فردیس و کرج و کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش و جوانان به شهرستان فردیس سفر خواهند کرد.

همچنین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی وو عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز رئیس جمهور را در سفر به استان البرز همراهی می‌کنند.

کد مطلب 5960627

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