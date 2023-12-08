وقوع ۱۱۹ حادثه و حریق در سمنان/ ۱۱۲ نفر نجات یافتند

رضا خادمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی ماه گذشته دو هزار و ۲۱۶ تماس با سامانه آتش نشانی سمنان برقرار شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۱۹ مورد حادثه و حریق عملیاتی شدند.

وی افزود: در آبان ماه گذشته ۳۵ مورد آتش سوزی و ۸۴ مورد عملیات امداد و نجات در این شهرستان به وقوع پیوسته است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان بابیان اینکه بیشترین حریق امداد رسانی شده با ۹ مورد مربوط به آتش سوزی معابر و ساختمان‌های متروکه و ضایعات بوده است، ابراز داشت: شش مورد نیز مربوط به حریق منزل مسکونی می‌شود

خادمیان در ادامه تصریح کرد: بیشترین آمار حوادث با ۳۳ مورد مربوط به محبوس شدن افراد در اماکن و آسانسور است و گرفتن حیوانات موذی با ۱۹ مورد در رتبه بعدی قرار دارد.

وی بابیان اینکه ۱۱۲ نفر از حوادث مختلف نجات یافتند، افزود: تعداد ۱۷ مورد از این حوادث آتش سوزی و امداد و نجات خارج از محدوده شهری رخ داده که توسط نیروی‌های عملیاتی به خوبی پوشش داده شده است.