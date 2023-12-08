۷ دستگاه خودروی حامل قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه روند مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی شهرستان دیلم در مراحل تحقیقاتی از تردد هفت دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق در محورهای خاکی منتهی به استان همجوار با خبر شدند.

وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده از سوی مأموران انتظامی، سرانجام هر هفت خودروی حامل کالای قاچاق شناسایی و در یک عملیات پلیسی توقیف و مورد بازرسی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کشف انواع لوازم خانگی، لوازم برقی، انواع نوشیدنی و خوراکی، صوتی و تصویری و پوشاک، اظهار داشت: ارزش کالاهای مکشوفه از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی، ۱۶ میلیارد ریال ارزیابی شد.

وی با بیان اینکه هفت نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند، خاطر نشان کرد: تشدید مبارزه با قاچاق کالا محوری ترین برنامه فرماندهی انتظامی در حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود و شهروندان نیز می‌توانند با ارائه گزارش‌ها و اطلاعات خود در این خصوص به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در این عزم جهادی مشارکت داشته باشند.