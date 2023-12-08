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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

۷ دستگاه خودروی حامل قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

۷ دستگاه خودروی حامل قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف ۱۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در عملیات توقیف هفت دستگاه خودروی سواری حامل این کالاها در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه روند مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی شهرستان دیلم در مراحل تحقیقاتی از تردد هفت دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق در محورهای خاکی منتهی به استان همجوار با خبر شدند.

وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده از سوی مأموران انتظامی، سرانجام هر هفت خودروی حامل کالای قاچاق شناسایی و در یک عملیات پلیسی توقیف و مورد بازرسی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کشف انواع لوازم خانگی، لوازم برقی، انواع نوشیدنی و خوراکی، صوتی و تصویری و پوشاک، اظهار داشت: ارزش کالاهای مکشوفه از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی، ۱۶ میلیارد ریال ارزیابی شد.

وی با بیان اینکه هفت نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند، خاطر نشان کرد: تشدید مبارزه با قاچاق کالا محوری ترین برنامه فرماندهی انتظامی در حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود و شهروندان نیز می‌توانند با ارائه گزارش‌ها و اطلاعات خود در این خصوص به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در این عزم جهادی مشارکت داشته باشند.

کد مطلب 5960686

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    نظرات

    • سعید سلامی IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      26 1
      پاسخ
      ملتی بیچاره که لوازم خانگی قاچاق میکنن رو اجبار این کار را انجام میدن و هیچ منفعتی هم نمیکنن آخر با یک بار گیر افتادن زنگیشونم میفروشن و جریمه تعزيرات رو میدن
    • محمدعلی IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      6 46
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      درود بر سردار سوسنی محترم وگرامی تندرست باشند در پناه الله العظیم.
    • نادر IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 14
      پاسخ
      جوونای مملکت بجای اینکه برن دنبال کار ماشین برمیدارن وبدون مدارک ودنبال قاچاق وضرر زدن به مملکت واقتصاد وجامعه. فکرمیکنن کاردرست رومیکنن .اینا فقط تعلیمات اشتباه دیدن بایدبه این قضیه نگاه سختگیر کننده‌ای داشت خسته نباشید.
    • معلم IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      15 0
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      یک سوال این اجناس چطور هست داخل گمرک قاچاق نیست ولی وقتی بیاد بیرون قاچاق میشه
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      18 2
      پاسخ
      به نظرم کار بسیار اشتباهی هست که جلوی ماشین های انتقال کالا را میگیرن خو این جوان لز کجا خرج زندگیش را در بیاره بره دزدی ایا خود نیروی انتظامی فکر نکرده این جوان که مجبوره به خاطر این که وسایلی که همراهش هست رانگیرن باچه سرعتی میره که بعضی موقع جونش را هم لز دست میده مگه این جوان چند نفر چشم به در
    • دایی US ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      استان مرزی مثله بوشهر جز لنج و دریا مگه چی داره شما چرا میزارین بیان گمرک تخلیه بشه وقتی گمرک تخلیه کرد چرا تو ماشین فقط میگیرین چرا مردوم دعوت به سرمایه گذاری میکنین تا جنس بخرن و بارهایه مردومو چرا می‌گریم و بهشون لتمه وارد میکین آقای تهرانی و شهرتان هایه بالا نمیتونن درک کنن اینو فکر میکنن این جو
    • محمد IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
      1 3
      پاسخ
      به نظر من این جوانان از بیکاری ونداری با قرض و وام رفتن یه ماشین خریدن و اینکار رو میکنن ولی نمی‌دونن کار کردن تو اسنپ براشون بهتر می صرفه تا بار بردن چه فایده وقتی سودش توجیب صاحب بار میره با چقدر کار کرده باشن که وقتی گرفتنت و ماشینت مصادره شد ضررت نباشه که هر طور حساب کنی ضرره پس نکنید

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