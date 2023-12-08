قلب نوجوان مرگ مغزی نیشابوری برای پیوند به تهران منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: قلب اهدایی بیمار مرگ مغزی ۱۵ ساله نیشابوری بوسیله اورژانس هوایی برای پیوند از بیمارستان منتصریه مشهد به تهران با موفقیت انتقال یافت.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: قلب این نوجوان مرگ مغزی با هماهنگی اورژانس هوایی کشور برای پیوند به تهران ارسال شد.

وی بیان کرد: گیرنده مناسبی برای قلب اهدایی این نوجوان مرگ مغزی در مشهد وجود نداشت، بنابراین طبق هماهنگی با مرکز پیوند قلب بیمارستان امام خمینی تهران و اورژانس هوایی کشور پس از برداشت در بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد، از طریق جت هوانیروز با موفقیت به تهران ارسال شد.

خالقی گفت: در نهایت قلب اهدایی در بیمارستان امام خمینی تهران به جوان ۳۳ ساله که از نارسایی قلبی رنج می‌برد پیوند شد.