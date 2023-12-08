  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱

کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان خراسان رضوی 

کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان خراسان رضوی 

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان هنگ تایباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای جلوگیری از هرگونه قاچاق سوخت و برخورد با قاچاقچیان سرمایه‌های ملی کشور، مرزبانان هنگ تایباد موفق به کشف چند محموله سوخت قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ تایباد در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور و پست کنترل و مراقبت مرزی با تنگ کردن عرصه فعالیت قاچاقچیان، موفق شدند بیش از ۲۳ هزار و ۸۳۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال را کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه حجم عمده این مواد به صورت خرد و در قالب قوطی‌های یک و نیم لیتری کشف شد، افزود: مرزبانان این فرماندهی در پست‌های کنترل و مراقبت مرزی با کنترل دقیق خودروهای ترانزیتی قاچاقچیان سوخت را شناسایی و از ۲ دستگاه خودروی ترانزیتی و نیز بخش عمده سوخت قاچاق مکشوفه را که توسط سودجویان در محلی دپو شده بود تا در فرصت مناسب از مرز خارج کنند را کشف کردند.

کد مطلب 5960704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها