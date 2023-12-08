کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان خراسان رضوی 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای جلوگیری از هرگونه قاچاق سوخت و برخورد با قاچاقچیان سرمایه‌های ملی کشور، مرزبانان هنگ تایباد موفق به کشف چند محموله سوخت قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ تایباد در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور و پست کنترل و مراقبت مرزی با تنگ کردن عرصه فعالیت قاچاقچیان، موفق شدند بیش از ۲۳ هزار و ۸۳۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال را کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه حجم عمده این مواد به صورت خرد و در قالب قوطی‌های یک و نیم لیتری کشف شد، افزود: مرزبانان این فرماندهی در پست‌های کنترل و مراقبت مرزی با کنترل دقیق خودروهای ترانزیتی قاچاقچیان سوخت را شناسایی و از ۲ دستگاه خودروی ترانزیتی و نیز بخش عمده سوخت قاچاق مکشوفه را که توسط سودجویان در محلی دپو شده بود تا در فرصت مناسب از مرز خارج کنند را کشف کردند.