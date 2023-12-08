کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در بیجار

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام جزئیات این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا هنگام گشت زنی در محور «بیجار - دیواندره» یک دستگاه خودرو پراید حامل بار قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی این فرماندهی پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۴ دستگاه تلویزیون و جاروبرقی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه خودرو حامل بار قاچاق توقیف و یک نفر نیز دستگیر که به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.