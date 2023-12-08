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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۱

فرمانده انتظامی بیجار خبر داد؛

کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در بیجار

کشف یک میلیارد ریال کالای قاچاق در بیجار

بیجار_ فرمانده انتظامی بیجار از کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام جزئیات این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا هنگام گشت زنی در محور «بیجار - دیواندره» یک دستگاه خودرو پراید حامل بار قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی این فرماندهی پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۴ دستگاه تلویزیون و جاروبرقی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه خودرو حامل بار قاچاق توقیف و یک نفر نیز دستگیر که به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 5960707

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