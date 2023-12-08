به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اصغر رفاهی پیش از ظهر جمعه در پایان سفر قوه قضائیه به استان اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخش عمده ای از این گفت‌وگوهای چهره به چهره و بیان مشکلات مردمی در مرکز استان انجام شد.

وی تصریح کرد: ۲۴۰ مورد از این گفت‌وگوها و دیدارهای چهره به چهره مردمی با مسئولان قضائی در اردبیل و ۳۴ مورد نیز در شهرستان‌های مختلف انجام شد تا بی‌واسطه مردم مشکلات خود را در حوزه قضائی با مسئولان کشوری مطرح کنند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: هر چند رئیس قوه قضائیه به دلیل فشردگی سفر امکان پاسخگویی به صورت چهره به چهره را نداشت اما معاونان و رؤسای سازمان‌ها هم در مرکز استان و هم شهرستان‌ها سعی کردند دیدارهای مردمی و این سنت حسنه را اجرا کنند.

رفاهی افزود: در جریان این سفر یک روزه یک‌هزار و ۱۵۵ فقره نامه نیز به عنوان درخواست‌های مردمی دریافت شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود یک‌هزار فقره مربوط به دستگاه قضائی بود که مقرر شد همکاران ما در اسرع وقت به این درخواست‌ها رسیدگی کنند.

رفاهی با بیان اینکه در سفر یک روزه رئیس قوه قضائیه برنامه‌های فشرده متعدد از دیدار رئیس قوه با کارکنان قضات گرفته تا دیدار دانشجویان، شورای اداری و شورای قضائی به انجام رسید، اضافه کرد: سعی کردیم در این سفر همراهی اصحاب رسانه را نیز شاهد باشیم که بیشترین تعامل و همکاری را در این حوزه با مسئولان برگزاری این سفر انجام دادند.

وی بیان کرد: رؤسای سازمان‌های مختلف از جمله سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و پزشکی قانونی با حضور در شهرستان‌ها در جلسات شورای اداری حاضر شده و در کنار شنیدن درد دل‌های مردم سعی کردند تا مشکلات را نیز جمع‌بندی کرده و برای جلسه شورای قضائی استان آماده کنند که این امر نیز در نهایت انجام شد.

رفاهی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در پایان سفر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نشست خبری نیز برگزار شد که در آن دستاوردهای سفر و تعهدات دستگاه قضا نسبت به حل مشکلات استان مطرح شد که به صورت شفاف و روشن تبیین مسائل را برای مردم شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: قرار شد ۱۷۸ میلیارد تومان در مدت ۲ سال برای حل مشکلات حوزه قضائی استان اختصاص یافته و در کنار آن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی به تعداد ۵۰ نفر نیز فراهم آید.

رفاهی گفت: جذب بیش از ۲۰۰ کارمند و قاضی به مجموعه دادگستری و واحدهای قضائی استان از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی از دیگر تعهداتی بود که انجام خواهد شد و در کنار آن قرار شد حدنگاری صد درصدی اراضی ملی استان اردبیل به انجام رسیده و ثبت اسناد مشکلات و دغدغه‌های مردم ساکن در شهرها و روستاها و اراضی کشاورزی را مرتفع کند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک قرار شد با اقداماتی که تا پایان سال انجام می‌دهد، مشکل صدور سند برای مردم مناطق عشایرنشین استان اردبیل را تا حد زیادی رفع کرده و زمینه صدور سند رسمی آنها را نیز مهیا کند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه بیان کرد: صنعتگران و صاحبان واحدهای تولیدی استان اردبیل نیز در جریان این سفر با طرح مشکلات و مسائل خود، سعی کردند تا از همراهی مجموعه قضائی در رفع این دغدغه‌ها قدردانی کرده و خواستار حمایت و همراهی دستگاه قضائی شوند.