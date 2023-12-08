به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر جمعه در دیدار رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: اطلاع‌رسانی خدمات انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای مردم هم در راستای ایجاد اعتماد و امیدآفرینی و هم با هدف تبیین دستاوردها دارای اهمیت است.

وی افزود: لزوم اطلاع‌رسانی خدمات و پیشرفت‌های دانشگاه علوم پزشکی استان با هدف ایجاد اعتماد و امیدآفرینی در جامعه مهم است.

وی بیان کرد: تلاش‌های صورت گرفته در توسعه خدمات سلامت ارزشمند و قابل تقدیر است و انعکاس آن به مردم مهم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم در این دیدار افزود: ضمن قیاس شاخص‌های عملکردی دانشگاه در سال‌های گذشته و حال حاضر، پیشرفت و حرکت رو به جلو و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های سلامت به عنوان موهبت نظام اسلامی است‌.

فریدون عبدالملکی اذعان کرد: عزم و اراده جدی و خالص اعضای هیأت رئیسه، مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای ارتقای خدمات سلامت مردم استان، امیدوار کننده است.

وی بیان کرد: همدلی و همکاری دیگر ادارات و مجموعه‌های همکار در آینده شاخص‌های سلامت استان را هرچه بیشتر ارتقا می‌بخشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطر نشان کرد: دستگاه‌های دیگر نیز برای توسعه زیرساخت‌های دانشگاه و ارائه خدمات بهتر به مردم همکاری کنند تا شاخص‌های سلامت در جامعه، تبدیل به سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده شود.