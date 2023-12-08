استقبال مردم خراسان شمالی از مسابقات قرآن آبرویی برای استان بود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمین رضا نوری ظهر جمعه در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه بجنورد در مصلی امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت بررسی مسائل و اختلافات میان تودههای مختلف جامعه اظهار کرد: بر اساس آمارهای نزاع و دعوا به صورت دسته جمعی و فردی در خراسان شمالی زیاد است و باید ریشههای این مشکل اجتماعی پیدا شود.
امام جمعه بجنورد با تاکید بر لزوم ریشهیابی وقوع نزاع و درگیریها دسته جمعی در سطح خراسان شمالی، خاطر نشان کرد: پس از یافتن علت اصلی وقوع این اتفاقات باید اقدام به رفع مسئله کرد.
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه بجنورد با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در خراسان شمالی اظهار کرد: حضور پرشور و بسیار زیاد مردم و استقبال از این مسابقات باعث شد تا چراغ مسابقات روشنتر از پیش شود و آبرویی برای استان باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی خاطر نشان کرد: میزبانی این مسابقات و انتشار اخبار برگزاری آن در رسانههای مختلف باعث شد تا استان خراسان شمالی در این مدت با نام قرآن در سراسر کشور شناخته شود و این دستاورد مهمی برای این استان است.
وی با تاکید بر ایجاد فضای قرآنی در سطح خراسان شمالی به واسطه برگزاری این رقابتها افزود: برپایی محافل قرآنی در اقصی نقاط خراسان شمالی با حضور مردم و همچنین قاریان ممتاز کشور باعث شد تا نور قرآن در سراسر استان بتابد و عطر قرآن در خراسان شمالی فراگیر شود.
وی همچنین ادامه داد: حضور جوانان و نوجوانان در این مسابقات نشان دهنده شوق و رغبت آنان برای استفاده از قرآن است که پیام مهمی را در بر دارد.
امام جمعه بجنورد همچنین به سخنان رهبر انقلاب در جمع بسیجیان اشاره کرد و گفت: فرهنگ بسیجی در ایران توسط امام خمینی (ره) نهادینه شد و با تزریق این فرهنگ به مردم از طریق اقدامات و خدمات امام به مردم، انقلاب اسلامی پیروز شد.
وی ادامه داد: فرهنگ بسیجی در میان جامعه همچنین باعث شد تا نظام جمهوری اسلامی مقاوم سازی شود و در مواقعی همچون دفاع مقدس بتواند از خود دفاع کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی فرهنگ بسیجی را متجلی در حضور مردمی برای کمک رسانیهای مختلف در بحرانها و همچنین مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان نظام و انقلاب یاد کرد و گفت: امام علاوه بر نهادینهسازی فرهنگ بسیجی، این فرهنگ و منش را به کشورهای منطقه نیز صادر کرد که اثرات آن به وضوح در کشورهای مختلف همچون عراق، لبنان، سوریه و یمن قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: این فرهنگ و روحیه در منطقه باعث شد تا ملتها به دنبال آمریکا زدایی از غرب آسیا باشند و نقشههای دشمنان را برای این خطه از جهان نقش بر آب کنند.
نوری در انتها گفت: روحیه بسیجی عامل ایجاد طوفان الاقصی بود که جلوی جولان رژیم صهیونیستی و آمریکا را در منطقه گرفت و مقدمهای دیگر برای پیروزی نهایی و آزادی نهایی قدس شریف بود.
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