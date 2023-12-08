دانشگاه علوم پزشکی مطالبات مردم شهرستان جم را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه جم اظهار داشت: تقوای اجتماعی حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه، داشتن تقوی را وظیفه مسلمانان بیان می‌کند و می‌فرماید: «آن‌گونه که شایسته است، از خدا بترسید! نمیرید، مگر در حالی که تسلیم باشید».

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان بیان کرد: منطق بسیج مقاوم‌سازی حداکثری کشور در مقابل تهدیدها و خطرها است و حتی عنوان کردند این منطق عامل اصلی تشکیل بسیج توسط حضرت امام بود.

وی با اشاره به مقاومت و شکست هیمنه مستکبرین و تغییر نظم جهانی تاکید کرد: منطق جبهه مقاومت مقاوم‌سازی حداکثری امت اسلامی و فراتر از آن مستضعفین عالم در مقابل تهدیدها و خطرها است.

محمد افزود: طوفان‌الاقصی نقشه منحوس آمریکا و اسرائیل برای محو نام فلسطین از روی نقشه را به‌طور کامل دچار شکست کرد. اکثر تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل معتقدند که حمله هفت اکتبر دیوار بازدارندگی صهیونیست‌ها در برابر محور مقاومت را فروریخته و هم‌اکنون ایران دست برتر را در جریان نبرد پنهان با اسرائیل دارد.

وی با اشاره به پرداختن دولت سیزدهم به اصول خاطرنشان کرد: اجرای کلان‌ایده‌های اصلاحی امری شایسته تقدیر است؛ به‌روزرسانی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تلاش برای بهبود اوضاع نابسامان مسکن، مولدسازی دارایی‌های دولت، کنترل اختصاص بی‌ضابطه ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و اصلاح ساختار مالیاتی نمونه‌های از اقداماتی است که دولت اجرای آن را در دستور کار قرار داده است.

لزوم توجه به نیازهای دانشجویان

امام جمعه جم با گرامیداشت روز دانشجو افزود: توجه به دانشگاه‌ها، دانشجویان و تأمین تجهیزات و استفاده از فارغ التحصیلان در صنعت حاضر در منطقه هم در بحث مطالعات و ایده‌ها و هم در بحث اشتغال ضروری است.

وی گفت: ۲ عنصر اصلی در تربیت دانشجو اثرگذار است؛ یکی عنصر علم و تحقیق و کارایی علمی و جوشیدن استعدادهای علمی و این قبیل چیزها است و یکی هم روحیه و تدین و حرکت صحیح و سالم سازی معنوی و روحی دانشجو است.

محمدی با بیان یک توصیه مهم برای انتخابات تراز افزود: دوقطبی‌سازی می‌تواند رقابت‌های انتخاباتی را جذاب کرده و فضا را برای مشارکت حداکثری فراهم آورد و خیل بیشتری از مردم را پای صندوق‌های رأی بیاورد از این رو نباید همیشه به دوقطبی‌سازی نگاه منفی داشت.

امام جمعه جم ادامه داد: دو قطبی حقیقی و غیرحقیقی وجود دارد که در اندیشه‌های امامین انقلاب، دوقطبی حق و باطل، خودی و غیرخودی، انقلابی و غیرانقلابی، استضعاف و استکبار، اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام آمریکایی، پابرهنه‌ها و مُرفهین بی‌درد، خیر و شر، ایمان و رذالت و… به چشم می‌خورد.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محراب سوم، آیت‌الله دستغیب اظهار کرد: شهید دستغیب معتقد بود، حقیقت انقلاب اسلامی، انقلاب انفسی انسان‌ها است. ایشان می‌فرمود: «انقلاب اسلامی ما وقتی به حقیقت درست پیاده می‌شود که فرد فرد ما منقلب گردیم» یعنی حقیقت انقلاب اجتماعی را باید در انقلاب انفسی جستجو کرد

محمدی با اشاره به سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: مسأله فرهنگ و مسأله صف‌آرایی فرهنگی در مقابل دشمن را جدی بگیرید.

وی بر باور عملی به‌وجود جنگ فرهنگی، آگاهی از دو شکل تهاجم فرهنگی دشمن، هویت‌شناسی ایران اسلامی، رصد فرهنگ عمومی کشور و برنامه‌ریزی برای آن و تولید نیروی انسانی کارآمد برای اداره انقلاب تاکید کرد.

امام جمعه جم با اشاره به حضور شهدای گمنام، افزود: در تشییع و پاسداشت حرمت این شهید سنگ تمام بگذاریم هیأت‌ها تشکل‌ها مردمی، مردم ولایتمدار برنامه ریزی کنند از همه موثرین این اتفاق مبارک فرمانده سپاه بنیاد حفظ فرماندار و همگان تقدیر می‌کنیم.

آموزش‌های قرآنی نهادینه شود

وی گفت: قرآن و آموزش‌های قرآنی باید به صورت کاربردی نهادینه شود. همانطور که سال گذشته شهر نماز را راه انداختیم موفق بود، شهر قرآنی هم راه اندازی شده که در عید مبعث روز جهانی قرآن اختتامیه خواهیم داشت.

محمدی با اشاره به برخی مشکلات این شهرستان از جمله مرکز بهداشت انارستان افزود: این مجموعه سال‌ها پیش ساخته شده است و با اینکه مردم این شهر و منطقه پیرامونی نیاز جدی به این مرکز دارند ولی سال‌ها معطل کد مرکز جامع است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم دانشگاه علوم پزشکی به این انتظار مردم و از بین رفتن ساختمانی که کمترین استفاده از آن می‌شود پایان دهد. گرفتن یک کد از وزارتخانه با تنظیم گردش کار توجیهی مناسب کار سختی نیست.

لزوم توسعه فضاهای آموزشی

امام جمعه جم بر لزوم ساخت و نوسازی مدارس در شهرهای ریز و انارستان تاکید کرد و افزود: این ۲ شهر هر کدام یک مدرسه ابتدایی پسرانه و یک مدرسه ابتدایی دخترانه دارد که اینها هم ظرفیت ندارند و هم بعضاً قدیمی شده اند.

وی ادامه داد: در مدرسه میرزای شیرازی ریز آنقدر دانش آموزان زیاد شده اند که برای صف صبحگاه هم مشکل دارند و کلاس‌ها بماند؛ همینطور مدرسه دخترانه و سایر مدارس گاهاً اتاق‌هایی هم از باب ناچاری اضافه شده است ولی مناسب نیست.

محمدی گفت: آموزش و پرورش شهرستان به نیکویی به رسالت و تکلیف خود عمل کرده است و این موارد باید از قبل مسئولیت‌های اجتماعی حل شود.

از تلاش دوستان در هفته گذشته پیرامون فرودگاه از ورود دادستان و پیگیری‌های فرماندار که گزارش‌های خوبی به بنده دادند همچنین مدیرعامل پالایشگاه که اعلام آمادگی همکاری کردند تقدیر می‌کنم.