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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد؛

پیش‌بینی وزش باد برای مناطقی از خوزستان

پیش‌بینی وزش باد برای مناطقی از خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش باد در مناطق جنوب غرب، غرب و مرکز استان متوسط خواهد بود.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا اواسط هفته آینده همچنان جوی نسبتاً پایدار به ویژه در نیمه جنوبی استان خوزستان خواهیم داشت و پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.

وی عنوان کرد: از فردا تا اوایل روز یکشنبه عبور موج بارشی نسبتاً ضعیف از خوزستان، سبب رگبار پراکنده و احتمال رعد و برق و وزش باد متوسط در بخش‌هایی از نیمه شمالی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین از فردا وزش باد در مناطق جنوب غرب، غرب و مرکز استان خوزستان متوسط خواهد بود.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شادگان با ۲۸.۶ و ایذه با ۳.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۷.۹ و حداقل به ۱۰.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5960894

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