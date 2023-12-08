محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا اواسط هفته آینده همچنان جوی نسبتاً پایدار به ویژه در نیمه جنوبی استان خوزستان خواهیم داشت و پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.

وی عنوان کرد: از فردا تا اوایل روز یکشنبه عبور موج بارشی نسبتاً ضعیف از خوزستان، سبب رگبار پراکنده و احتمال رعد و برق و وزش باد متوسط در بخش‌هایی از نیمه شمالی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین از فردا وزش باد در مناطق جنوب غرب، غرب و مرکز استان خوزستان متوسط خواهد بود.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شادگان با ۲۸.۶ و ایذه با ۳.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۷.۹ و حداقل به ۱۰.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.