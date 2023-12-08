به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: اهل تقوا به وجود آخرت و عالم غیب یقین دارند، یقین دارند که مرگ پایان نظام آفرینش نیست و انتهای این مسیر عاقبت به خیری است و سرانجامش نیک خواهد بود.

امام جمعه عسلویه به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان اشاره کرد و ادامه داد: رهبر انقلاب فرمودند جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی است اما نه به نفع آمریکا. آنها در سوریه دنبال خاورمیانه جدید بودند اما این دگرگونی به نفع مقاومت است.

وی تاکید کرد: طوفان الاقصی آبروی اسرائیل و آمریکا و همه طرفدارانشان را برد. از روی عجز و ناتوانی این همه خباثت می‌کنند و بیمارستان را می‌زنند و زن و کودک و بیماران را به شهادت می‌رسانند.

هاشمی‌نژاد اضافه کرد: رهبر انقلاب فرمودند این نقشه جدید که در منطقه حاکمیت پیدا می‌کند چند خصوصیت دارد از جمله آمریکا زدایی؛ یعنی نفی سلطه آمریکا بر منطقه. اینکه تسلط و سیطره آمریکا از بین رفته این ثمره مقاومت در منطقه در جهان اسلام است و قلدری‌های آمریکا در منطقه تمام شده است.

امام جمعه عسلویه به جاده چریف اشاره کرد و افزود: این جاده مرگ‌بار چریف چند سال است که تکمیل نشده است. دنبال مقصر نمی‌گردیم ولی جمعی از مسؤولان غفلت یا کوتاهی یا سستی کردند و قدری توجه خاص به این موضوع نداشته اند.

وی بیان کرد: چریف جاده‌ای پر تردد به ویژه در روزهای پنج شنبه جمعه است توجه خاص می‌خواهد و اکنون در این مسیر عزیزانی را از دست می‌دهیم و خانواده‌هایی مصیبت زده می‌شوند.

هاشمی‌نژاد خاطرنشان کرد: از مسؤولان مربوطه انتظار داریم که جان مردم برای شما مهم باشد. بارها گفته‌ام که مردم خط قرمز ما هستند و شعار قلبی من این است و امید داریم که هر چه مربوط به مردم است جدی تر بگیرید.

وی گفت: جان مردم و آسیب‌هایی که به مردم وارد می‌شود را جدی تر بگیرید از مسئولین مصرانه می‌خواهم قضیه جاده چریف را حل و فصل کنند آن مقدار که کار شده هم ناقص است همه را کامل کنید.

انتقاد از عزل‌ونصب‌های شبانه

امام جمعه عسلویه افزود: توقع به جا و به حق مردم با نجابت و با شرافت استان بوشهر و شهرستان عسلویه از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی این است که به موضوع به کار گیری نیروی بومی اهتمام ویژه داشته باشند. مصوبه ۵۰ درصدی موجود است و رئیس جمهور هم در سفر به شهرستان دستور صادر کرد و امید است که مدیران نگاه ویژه داشته باشند.

وی افزود: در بحث انتصابات هم از نیروهای لایق استان بوشهر و شهرستان عسلویه استفاده کنند. یک نیروی بومی بدون دلیل منطقی عزل می‌شود، من در همین تریبون می گویم بیایند جواب بدهند. نیروی بومی را قلع و قمع می‌کنند و آنچه دلشان می‌خواهد می‌کنند.

هاشمی‌نژاد تاکید کرد: تقاضای مردم ما این است که وزیر نفت و معاونین وزیر نفت پیگیر مطالبات به حق مردم استان بوشهر و شهرستان عسلویه باشند. هر چیز سر جای خودش باشد و هر مدیری هر چه دلش خواست نکند.

وی افزود: بعضی شبانه مدیری را بر می‌دارند و هر مدیر عامل هر چه دلش خواست می‌کند که نباید چنین انجام دهند. همه منصفین می‌دانند مردم استان بوشهر و مردم شریف شهرستان عسلویه میزبان خوبی برای صنعت بوده اند و مسئولان به مطالبات به حق مردم پاسخ مثبت دهند و گره‌ها را باز کنند.

امام جمعه عسلویه سالروز شهادت شهید محراب آیت الله دستغیب را گرامی داشت و افزود: این شهید بزرگوار عالمی وارسته و با اخلاص بود که حضرت امام او را معلم اخلاق نامیدند انقلاب و نظام ما انسان‌های خوبی را از دست داد.