دو هزار میلیون ریال به خرید کانکس اورژانس بین راهی مازندران اختصاص یافت

قاسمعلی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبار از محل مصوبات سفرهای استانی است و مابقی آن از محل اعتبارات سال آینده تامین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: از محل اعتبارات سفر هیئت دولت به مازندران معادل هشت هزار و 500 میلیون ریال جهت تکمیل و تجهیز دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی مازندران اختصای یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه مسجد پیامبر اعظم دانشکده های فوق تا پایان امسال بهره برداری خواهد شد، تصریح کرد: از محل اعتبارات استانی حهت تامین بخشی از 50 واحد مسکونی پزشکان دو هزار و 400 میلیون ریال جذب شده است.

خراسانی با بیان اینکه تکمیل و تجهیز بیمارستان گلوگاه از نظر فیزیکی دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی است، یادآور شد: با اختصاص شش هزار و 500 میلیون ریال اعتبار تحهیز و تکمیل بیمارستان نکاء دارای 25 درصد پیشرفت فیزیکی است.

این مسئول در ادامه از اختصاص 750 میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل بخش ccu بیمارستان زیرآب خبر داد و گفت: تکمیل و تجهیز بیمارستان محمود آباد 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران یادآور شد: به زودی مطالعه احداث بیمارستان ده تختخوابی کیاسر، بیمارستان جایگزین بهشهر و قائم شهر آغاز خواهد شد.

خراسانی افزود: اعتبار لازم جهت مطالعه احداث بیمارستان فوق تخصصی آموزشی و درمانی 320 تختخوابی ساری تخصیص یافته است.

این مسئول با بیان اینکه از محل اعتبارات سفر دولت به استان هزار و 500 میلیون ریال حهت تکمیل و تجهیز بیمارستان نوشهر اختصاص یافته است میزان پیشرفت فیزیکی این بیمارستان را 90 درصد عنوان کرد و گفت: با اعتبار هفت هزار و 500 میلیون ریالی یک دستگاه سی تی اسکن و آنژیو گرافی برای دانشگاه علوم پزشکی مازندران خریداری شد.

وی در مورد تامین یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان های محمودآباد و یک دستگاه اتوبوس به دانشجویان دانشگاه مازندران اظهار داشت: علیرغم پیگیری های صورت گرفته هنوز این تاسیسات واگذار نشده است.

در سفر شانزدهم آذر ماه سال 85 هیئت دولت به مازندران در مجموع 13 مصوبه و 24 پروژه در بخش بهداشت و درمان استان به تصویب رسید که ناکنون 78 هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.