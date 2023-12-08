اختصاص ۱۸۶ میلیارد تومان اعتبار به ورزش استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی بعد از ظهر جمعه در پیشکسوتان، ورزشکاران، هیأت‌های ورزشی و قهرمانان استان البرز گفت: باتوجه به اینکه این استان ظرفیت‌های بالایی در حیطه ورزشی دارد و در این مسیر همواره بر روی سکوهای قهرمانی درخشیدند و نیاز به توجه بیشتری مخصوصاً در رشته‌های قهرمانی دارند و برای زیرساخت‌های آنها باید فکرهای اساسی شود.

هاشمی ادامه داد: امروز در مرکز استان بازدیدی از سازه صخره‌نوردی، سالن جانبازان و سالن ۶ هزار نفری انقلاب که سالن ملی است داشتیم و همچنین مقرر شد تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در فردیس یک استخر و زمین چمن را مورد بازدید قرار خواهیم داد که حداکثر تا دو ماه آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید، خانه جوان شهرستان کرج و فردیس را داشتیم که حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: در مجموع اعتباراتی که در دور دوم سفرهای ریاست جمهوری به استان البرز تعلق گرفت مبلغی حدود ۱۸۶ میلیارد تومان است که ۸۰ میلیارد تومان آن مختص تکمیل و ساخت ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب است که امیدواریم با مدیریت‌های مربوطه مجموعه‌های نامبرده هرچه زودتر شاهد بهره برداری موارد گفته شده باشیم.

هاشمی با اشاره به اینکه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج از ابتدای سال جاری تاکنون به زوج‌های جوان پرداخت شده است، ادامه داد: این میزان تسهیلات به ۵۰۰ هزار جوان متقاضی پرداخت شده است.