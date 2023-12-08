به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبههای نماز جمعه عالیشهر با بیان اینکه دینداری و تقوا مایه رسیدن به دنیای خوب و تأمین آسایش و آرامش انسان است اظهار داشت: دستورات خداوند به منظور تأمین خوشبختی و سعادت انسانها در دنیا و آخرت صادر شده است.
وی اضافه کرد: در آیه ۵۹ سوره احزاب خداوند خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید به همسران و دختران خود و زنهای مؤمن بگو حجاب کافی داشته باشند و بدن خود را از دید نامحرمان بپوشانند برای اینکه آزار نبینند، یعنی اگر خانمی حجاب نداشته باشد آزار جسمی روحی، روانی و مالی میبیند که مانع خوشبختی او در دنیا است،
امام جمعه عالیشهر بیان کرد: بدین معنی که از نظر جسمی شاید به او تجاوز شود یا کشته شود یا به خاطر دوختن چشم مردان به او مریض شود یا بمیرد چون همه میدانند چشم چه قدرتی در آسیب زدن به دیگران دارد.
وی اضافه کرد: از نظر روحی و روانی ممکن است همسر او زنی بیحجاب را ببیند و محبتش به او کم شود یا طلاق عاطفی و یا طلاق واقعی بگیرد که در هر دو مورد به زن از نظر روحی آسیب جدی وارد میشود.
حمیدینژاد تصریح کرد: زنان و دخترانی که مردها و پسرهای هوسران آنها را فریب میدهند و به بهانه ازدواج با آنها رابطه برقرار میکنند، بعد آنها را رها میکنند که این کار آسیب جدی به روح و روان زنان میزند.
وی با اشاره به روز دانشجو تصریح کرد: در سال ۱۳۳۲ بعد از چهار ماه از کودتای آمریکایی انگلیسی که محمدرضا را سر کار آوردند خبر رسید که معاون رئیس جمهور آمریکا برای دیدار رسمی به تهران میآید و روابط ایران و انگلیس هم دوباره برقرار میشود دانشجویان با بصیرت و استکبار ستیز با هوشیاری تمام شروع به اعتراض کردند و رژیم شاه نیروهای مسلح خود را به دانشگاه فرستاد که صدها نفر زخمی و سه نفر شهید از طرف دانشجویان تقدیم شد.
امام جمعه عالیشهر گفت: این آغاز استکبار ستیزی دانشجویان ۱۰ سال قبل از قیام رسمی امام راحل بود و امروز دانشجویان باید در استکبار ستیزی و عدالت خواهی در صف اول باشند و با جهاد تبیین و مبارزه بر علیه نظام استکباری در جنگ نرم نقش افسران جنگ نرم را به خوبی اجرایی کنند
وی افزود: امروز استکبار جهانی با شعار حقوق بشر جنایات بر علیه بشریت را حمایت میکند اما طوفان الاقصی نقاب از چهره پلید مدعیان حقوق بشر برداشت و همه دنیا فهمیدند مدعیان حقوق بشر همان جنایتکاران بر علیه بشریت هستند که در غزه دهها هزار نفر که اکثر آنان زن و کودک هستند را به شهادت میرسانند.
حمیدینژاد خاطرنشان کرد: سفر رئیس جمهور کوبا به ایران و دیدار با رهبر معظم انقلاب خشم آمریکا را برانگیخته است، آمریکا از اینکه ایران بتواند در نزدیکی او در کشور کوبا یک پایگاه نظامی داشته باشد وحشت دارد.
وی تاکید کرد: همراهی کوبا با ایران برای آمریکا بسیار گران تمام میشود مخصوصاً پیشنهاد ایجاد یک ائتلاف ضد آمریکایی با مشارکت همه کشورهایی که در مقابل آمریکا موضع مشترک دارند توسط رهبری بیشتر استکبار جهانی را به خشم آورده است.
امام جمعه عالیشهر خاطرنشان کرد: برگ زرین دیگری در راه مبارزه با فساد به افتخارات دولت سیزدهم افزوده شد و ثابت کرد که عزم جزمی برای کشتن اژدهای هفت سر فساد دارد، دستگیری مسؤولان گروه صنعتی چای دبش و همراهان آنها در دولت باعث امیدواری مردم و ریشه کن شدن فساد خواهد شد.
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