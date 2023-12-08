تشییع شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور مایه خیر و برکت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان زاده ظهر جمعه در حاشیه مراسم تشییع شهید گمنام با اشاره به اینکه باید قدردان شهدا باشیم، اظهار کرد: هر کس مقام و جایگاه شهدا را بداند از خدا آرزوی شهادت می‌کند چراکه شهدا عند ربهم یرزقون هستند.

فرماندار شهرستان بردسکن به جایگاه والای شهدای گمنام اشاره کرد و گفت: شهدای گمنام نزد خدا مقرب هستند و حتی نامشان را هم در راه خدا هدیه کردند و گمنام به محضر خدا رفته اند.

وی با تقدیر از حضور مردم و نمازگزاران جمعه در این مراسم بر تداوم راه شهدا و پیروی از سبک و سیره آنان تاکید کرد و خواستار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به منظور مصون ماندن جامعه از آسیب‌های اجتماعی و توطئه‌های دشمنان شد.

گفتنی است؛ مردم بردسکن شهید گمنام را از مسجد جامع شهر تا میدان صاحب الزمان (عج) تشییع کردند، مرثیه خوانی و سینه زنی از دیگر برنامه‌های این مراسم باشکوه در شهرستان بردسکن بود.