تشییع شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور مایه خیر و برکت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان زاده ظهر جمعه در حاشیه مراسم تشییع شهید گمنام با اشاره به اینکه باید قدردان شهدا باشیم، اظهار کرد: هر کس مقام و جایگاه شهدا را بداند از خدا آرزوی شهادت میکند چراکه شهدا عند ربهم یرزقون هستند.
فرماندار شهرستان بردسکن به جایگاه والای شهدای گمنام اشاره کرد و گفت: شهدای گمنام نزد خدا مقرب هستند و حتی نامشان را هم در راه خدا هدیه کردند و گمنام به محضر خدا رفته اند.
وی با تقدیر از حضور مردم و نمازگزاران جمعه در این مراسم بر تداوم راه شهدا و پیروی از سبک و سیره آنان تاکید کرد و خواستار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به منظور مصون ماندن جامعه از آسیبهای اجتماعی و توطئههای دشمنان شد.
گفتنی است؛ مردم بردسکن شهید گمنام را از مسجد جامع شهر تا میدان صاحب الزمان (عج) تشییع کردند، مرثیه خوانی و سینه زنی از دیگر برنامههای این مراسم باشکوه در شهرستان بردسکن بود.
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