۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۸:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نیاز لرستان برای ایجاد اشتغال بیش از سایر استانهاست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار لرستان گفت: با توجه به اینکه نیاز لرستان برای ایجاد اشتغال بیش از سایر استان هاست در استانداری بدنبال جذب دو برابری اعتبارات در زمینه اشتغال هستیم.

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لرستان بطور طبیعی از توانمندی های ذاتی بسیاری برخوردار است و تنها از نظر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار محروم است که باید در این زمینه تلاش های بیش تری صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه شرایط برای سرمایه گذاری در استان مطلوب است تاکید کرد: اراده دولت حمایت از مناطق محروم و توسعه یکنواخت در کشور است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در ادامه بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری را امری مهم بر شمرد گفت: با توجه به آغاز فصل سرما نوسازی ناوگان حمل و نقل در رفاه مردم بسیار تاثیر گذار است.

دهناد با بیان اینکه در زمینه بنگاه های زود بازده اقتصادی از سال 84 تا 85 باید یک میلیارد و 300 میلیون تومان جذب می کردیم تصریح کرد: تا به حال 700 میلیارد تومان مصوب کار گروه داشته ایم که تنها 467 میلیارد تومان آن در بانکها به مرحله انعقاد قرار داد رسیده است که ضرورت دارد در این زمینه چاره اندیشی شود.

