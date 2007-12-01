آمریکا به دنبال پیاده سازی اهداف خود در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر در دلفان ، محمد صارمی زاده عصر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان دلفان اضافه کرد: امریکا از انقلاب اسلامی ایران در منطقه سیلی خورده است و به بهانه های مختلف درصدد ضربه زدن به انقلاب است و هم اکنون با تحریم علیه ایران در صدد سم پاشی تبلیغاتی است.

وی افزود: چون انقلاب اسلامی ایران منادی اسلام و طلایه دار استقلال و مبارزه با جهانخوران است امریکا از وجود انقلاب اسلامی احساس ناامنی می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات و بحث رایانه ای شدن انتخابات آینده مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: نظر شورای نگهبان در مورد انتخابات رایانه ای به زودی اعلام خواهد شد.

صارمی زاده با بیان اینکه در هر صورت بحث استفاده از رایانه در ثبت نام کاندیداها و بعضی مراحل دیگر قطعی است، افزود: استفاده از ابزار و فن آوری رایانه در فرایند و پروژه انتخابات آتی هیچ منافاتی با قانون و نظریه شورای نگهبان نخواهد داشت.

در پایان این مراسم از خدمات محمدعلی ناصری فرماندار پیشین این شهرستان تقدیر به عمل آمد و مرتضی ولیپوری طی حکمی از سوی وزارت کشور به عنوان فرماندار جدید شهرستان دلفان معرفی شد.