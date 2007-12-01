تنها سیلوی فلزی کردستان تا پایان سال افتتاح می شود

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قروه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: تنها سیلوی فلزی استان کردستان که اعتبارات آن از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان کردستان تامین شده است تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

پرویز اوسطی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی در ساخت سیلوی فلزی قروه نزدیک به 60 درصد است و ظرفیت اولیه این سیلو در مرحله اول 50 هزار تن است که در آینده می توان آن را به 80 هزار تن هم افزایش داد.

وی به اعتبارات مورد نیاز ساخت سیلوی فلزی شهرستان قروه اشاره کرد و افزود: 30 میلیارد ریال از اعتبارات ساخت این سیلو از سوی بانک طرف قرارداد و شش میلیارد ریال از آن هم از سوی بخش خصوصی و آورده شخصی تامین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه میزان تولید گندم در شهرستان قروه در سال جاری را 220 هزار تن خواند و یادآور شد: متاسفانه به دلیل نبود سیلو و انبار اکثر این میزان گندم خریداری شده به استان های همجوار فرستاده شده است.

شهرستان قروه با توجه به شرایط خوب جوی و زمینهای حاصلخیز محل بسیار مناسبسی برای کشت گندم به حساب می آید.