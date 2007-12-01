  1. استانها
  2. همدان
۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۹:۳۳

48 هزار و 498 تن کالا از گمرک همدان صادر شده است

48 هزار و 498 تن کالا از گمرک همدان صادر شده است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرک استان همدان گفت: در هشت ماهه نخست امسال 48 هزار و 498 تن کالابه ارزش 39 میلیون و 538 هزار دلار از گمرک استان صادر شده است.

محمد شهبازی در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان اینکه صادرات هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزش دلاری 41 درصدافزایش داشته است، اظهار داشت: وزن کالاهای صادراتی در این مدت 58 درصد افزایش داشته است.

شهبازی عمده ترین کالاهای صادراتی استان همدان را کشمش تیزابی، پسته، آرد غنی شده، نوشابه گازدارغیر الکلی، چینی آلات بهداشتی، سالامبورگوسفندی و لوازم آرایشی و بهداشتی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: مصنوعات استیل، مصنوعات چوبی و آلومینیومی و سنگ تراورتن و سنگ گرانیت از دیگر کالاهای صادراتی استان همدان بوده است.

شهبازی کشورهای مقصد برای صادرات کالاهای استان همدان را انگلستان، کانادا، اسپانیا، رومانی، فرانسه و اکراین اعلام کرد و گفت: قسمتی از کالاهای صادراتی استان نیز به کشورهای عراق، ترکیه، کویت، امارات، ایتالیا و بلاروس صادر شده است.

کد مطلب 596141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها