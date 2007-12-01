48 هزار و 498 تن کالا از گمرک همدان صادر شده است

محمد شهبازی در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان اینکه صادرات هشت ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزش دلاری 41 درصدافزایش داشته است، اظهار داشت: وزن کالاهای صادراتی در این مدت 58 درصد افزایش داشته است.

شهبازی عمده ترین کالاهای صادراتی استان همدان را کشمش تیزابی، پسته، آرد غنی شده، نوشابه گازدارغیر الکلی، چینی آلات بهداشتی، سالامبورگوسفندی و لوازم آرایشی و بهداشتی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: مصنوعات استیل، مصنوعات چوبی و آلومینیومی و سنگ تراورتن و سنگ گرانیت از دیگر کالاهای صادراتی استان همدان بوده است.

شهبازی کشورهای مقصد برای صادرات کالاهای استان همدان را انگلستان، کانادا، اسپانیا، رومانی، فرانسه و اکراین اعلام کرد و گفت: قسمتی از کالاهای صادراتی استان نیز به کشورهای عراق، ترکیه، کویت، امارات، ایتالیا و بلاروس صادر شده است.