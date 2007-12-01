به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این نامه که علاوه بر بان کی مون خطاب به مارتی ام .ناتالگاوا رئیس شورای امنیت و سرگجان کریم رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز ارسال شده، تصریح کرده است: شورای امنیت باید اجازه دهد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی در فضایی عادی، آرام و به دور از تنشها و انگیزههای سیاسی از جمله بدون توجه به گمانهزنی های سیاسی و مغرضانه عده معدودی که بطلان و بیاعتباری اظهارات آنها بارها به اثبات رسیدهاست، به کار خود ادامه دهد.
بنا بر این گزارش، متن کامل نامه متکی به این شرح است:
"جناب آقای بان کی مون، دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
با عنایت به گزارش مورخ ۱۵نوامبر ۲۰۰۷مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در پرتو توافقات اخیر جمهوری اسلامی ایران و آژانس به منظور حل و فصل مسایل باقیمانده ارایه شده و طی آن مدیر کل آژانس تصریح کرده است که پاسخهای ایران در رابطه با برنامههای گذشته خود در مورد سانتریفیوژهای "پی یک" و "پی دو" با یافتههای آژانس مطابقت دارد و با این ارزیابی این موضوع که مهمترین ابهام و موضوع باقی مانده ادعایی و بهانه چند کشور معدود برای گزارش غیرقانونی موضوع هستهای ایران به شورای امنیت بود حل شد ، مایل هستم نظر جنابعالی را به موارد زیر جلب کنم.
گزارش موضوع فعالیت های صلح آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت از ابتدا و در اساس، در مغایرت روشن و آشکار با مفاد اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بویژه بند سه از ماده ۱۲آن صورت گرفته است.
بر طبق این بند، وظیفه احراز عدم پایبندی کشورهای عضو معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای به تعهدات خود بر عهده بازرسان آژانس گذاشته شده است که باید آن را از طریق مدیر کل آژانس به اطلاع شورای حکام برسانند.
این در حالی است که در هیچ یک از گزارش های آژانس ذکری از عدم پایبندی و یا انحراف از فعالیتهای صلح آمیز که شرط ضروری تصمیمگیری شورای حکام برای ارجاع موضوع به شورای امنیت است، به میان نیامده است.
در مقابل ، مدیر کل آژانس بارها بر عدم انحراف فعالیتها و مواد هستهای اظهار شده در جمهوری اسلامی ایران تاکید و اذعان کرده است که آژانس قادر است عدم انحراف این مواد و فعالیتها را راستیآزمایی کند.
جناب آقای البرادعی همچنین بارها تاکید کرده است که برنامه هستهای صلح آمیز ایران به هیچ وجه جنبه نظامی ندارد و به همین علت وی بارها مورد حمله مقامات و رسانههای رژیم اسراییل و جنگ طلبان آمریکا قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران نگرانی از شفاف سازی در فعالیتهای هستهای خود ندارد و بر همین اساس، سیاست جمهوری اسلامی ایران در تعامل با آژانس اصولا مبتنی بر سیاست همکاری و رفع ابهام بوده و میباشد.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای برطرف کردن ابهامات و ادعاها نسبت به برنامه صلح آمیز هستهای خود، حسن نیت و شکیبایی فراوانی نشان داده است و با اتخاذ اقدامات اعتماد ساز، حتی فراتر از تعهدات قانونی و حقوقی خود، با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دیگر طرفها همکاری کرده است.
انجام بیش از ۲۵۰۰نفر روز بازرسی ، تعلیق داوطلبانه تمامی فعالیتهای مرتبط با غنی سازی، امضای پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه آن، اعطای دسترسی کامل و نامحدود به تمامی مواد و تاسیسات هستهای بر طبق پروتکل الحاقی حتی دسترسی به سایتهای نظامی، ارائه بیش از هزار صفحه اظهارنامه اولیه طبق پروتکل الحاقی و روزآمد کردن آن و ارایه ابتکار هستهای توسط رییس محترم جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر مشارکت شرکتها و کشورهای خارجی در غنی سازی در ایران، تنها بخشی از فعالیتها و همکاریهای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است.
متاسفانه پاسخهای نامتناسب و غیرعادلانهای به این رویکرد سازنده داده شده است. برخی کشورها با انگیزههای سیاسی، تمام تلاش خود را بر این قرار دادند تا روند رسیدگی به موضوع را از مسیر قانونی خود خارج ساخته و از طریق شورای امنیت با تحمیل اراده سیاسی خود بر آژانس، جمهوری اسلامی ایران را از حقوق قانونی و مشروع خود در بهره برداری از انرژی صلح آمیز هستهای محروم سازند.
با وجود اقدامات چند کشور با انگیرههای سیاسی که منجر به بن بست و قطع مذاکرات شد، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با حسن نیت خود ابتکار تازهای را برای حل و فصل مسایل باقی مانده ارائه کرد که مورد حمایت گسترده اعضای جامعه بینالمللی قرار گرفت. به عنوان نشانهای از حسن نیت، ایران توافق کرد تا درخصوص اولین موضوع باقیمانده یعنی آزمایشات پلوتونیوم، کار را حتی پیش از نهایی شدن برنامه کاری آغاز کند.
لازم به توضیح است که آمریکا همواره تلاش میکرد تا از این موضوع یک مساله بزرگ سیاسی بسازد و مرتبا در جلسات شورای حکام در چهار سال گذشته آن را "بیانگر تهدید برنامه سلاح هستهای پلوتونیومی ایران" اعلام میکرد این در حالی است که در نتیجه مباحث فنی فشرده، آژانس اعلامیه گذشته ایران را تایید و موضوع را حل شده اعلام کرد.
در خصوص دومین موضوع باقیمانده یعنی موضوع سانتریفیوژهای پی یک و پی دو نیز جلسات متعدد فنی و کارشناسی بین آژانس و ایران در تهران برگزار شد.
نتیجه این بازرسیها این شد که آقای البرادعی اعلام کند که پاسخهای ایران در مورد برنامههای گذشته ایران در خصوص سانتریفیوژهای پی یک و پی دو با یافتههای آژانس سازگاری دارد. در واقع با این ارزیابی مهمترین موضوع و ابهام در رابطه با فعالیتهای هستهای ایران حل شد.
این موضوع از آنجا اهمیت مییابد که بدلیل ارتباط سانتریفیوژها با برنامه غنی سازی، این ادعا و اتهام مطرح شده بود که ایران دارای برنامه پنهانی و با ماهیت غیرصلح آمیز بوده است. اکنون مشخص میشود که این اتهامات نیز بیاساس بوده است.
البته جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای طرح این اتهامات موضع اصولی خود را مبنی بر بیاساس بودن این اتهامات عنوان کرد، اما با خویشتن داری خود واقعیت اظهارات آن بعد از چندسال بر جامعه جهانی آشکار شد.
سومین موضوع باقیمانده نیز سند اورانیم فلزی بود که ایران بنا به درخواست آژانس یک کپی از این اوراق را در تاریخ هشتم نوامبر به آژانس ارایه داد که برابر تفاهمات فیمابین ایران و آژانس با ارایه این کپی این موضوع مختومه محسوب خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران مطمئن است که سه موضوع باقی مانده دیگر نیز حل و فصل خواهد شد و بر همگان آشکار خواهد شد که علیرغم تبلیغات و هیاهوی چند کشور خاص، ماهیت برنامه هستهای آن صلح آمیز بوده و نگرانیهایی که در مورد آن از سوی این چند کشور مطرح میشود ادعا و اتهامی بیش نیست.
این اقدامات و پیشرفتهای چشمگیر در حل و فصل موضوعات و ابهامات باقیمانده بار دیگر دلیلی بر اثبات حقانیت ایران و بیاساس بودن ادعاهای چند کشور خاص است که تلاش کرده و میکنند تا ملت ایران را به بهانههای واهی به عنوان "نگرانی عدم اشاعه" از حق غیر قابل انکار خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای محروم سازند.
این نتایج نشان میدهند که فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران بسیار شفاف بوده و صحت اظهارنامههای آن به آژانس مشخص شده است و لذا، ابراز هر گونه نگرانی بیمورد و یا توسل به اقدامات تبلیغی و سیاسی، هیچ توجیهی ندارد و قطعا هیچ مبنای فنی و حقوقی نیز برای آن وجود نخواهد داشت باید یادآوری کنم که در زمان شروع مذاکرات بین ایران و آژانس چند کشور محدود حتی مفید بودن این مذاکرات و عزم ایران برای انجام توافق یاد شده برای حصول نتیجهای به موقع را زیر سووال بردند. تدوین متن توافق در ۴۰روز یعنی کمتر از مدت زمان توافق شده و حل و فصل یک موضوع از گذشته یعنی پلوتونیوم و حل و فصل مسایل مربوط به حال در حین مذاکرات برای تدوین برنامهکاری، نشاندهنده جدیت ایران در پیشبرد ابتکارش بود و در عین حال، خلاف ادعاهای این کشورها را نیز اثبات کرد.
نتایج اقدامات جمهوری اسلامی ایران همچنین یافته های آژانس به روشنی و یکبار دیگر بیانگر این نکته است که از ابتدا هیچ ضرورتی برای گزارش موضوع هستهای ایران به شورای امنیت وجود نداشته و بااین وجود دیگر بهانهای برای بررسی موضوع هستهای ایران در شورای امنیت باقی نمیماند.
در واقع شرایط لازم برای بررسی این موضوع بصورت عادی و صرفا در چارچوب آژانس، فارغ از هرگونه دخالت نهادهای سیاسی و امنیتی فراهم شده است.
واقعا جای سووال و ابهام دارد که چرا در حالی که تمامی کشورها بصورت شفاف از طریق آژانس از برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران و ماهیت صلح آمیز آن مطلع هستند برخی کشورهای خاص هنوز بر پیگیری موضوع از مسیرهای غیرقانونی و غیرحقوقی اصرار میورزند؟
این موضوع نشان میدهد که این چند کشور خاص به دنبال شفاف سازی در فعالیت های هستهای ایران، آنگونه که ادعا میکنند نیستند و حتی مبانی فنی و حقوقی قابل اتکایی نیز برای ادعاها و اتهامات خود ندارند بلکه دنبال اهداف و انگیزههای دیگری هستند.
با عنایت به موارد یاد شده ضروری است شورای امنیت بر وظایف اصلی و اساسی خود متمرکز شده و در این رابطه، ضمن پایان بخشیدن به رسیدگی غیرقانونی به موضوع هستهای ایران، اجازه دهد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی در فضایی عادی، آرام و به دور از تنشها و انگیزههای سیاسی و از جمله بدون توجه به گمانه زنیهای سیاسی و مغرضانه عده معدودی که بطلان و بی اعتباری اظهارات آنها بارها به اثبات رسیده است به کار خود ادامه دهد.
