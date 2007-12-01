65 میلیارد ریال اعتبار به مراکز تحقیقات شیلات شمال کشور اختصاص یافت

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: 50 درصد اعتبارات این موسسه به مراکز تحقیقاتی در حوزه دریای خزر تخصیص یافته است.

مطلبی، پرورش ماهی سفید پاییزه، خرچنگ دراز آب شیرین، فرآوری محصولات شیلاتی ازآبزیان، پرورش گونه های با ارزش دریایی خزر همچون ماهی آزاد و سفید، ارزیابی ذخایر آبزیان، بررسی روشهای نوین صید و مقابله با شانه دار مهاجم از جمله طرح های تحقیقاتی شیلات در حوزه دریایی خزر عنوان کرد.

این مقام مسئول در موسسه تحقیقات شیلات ایران، افزود: به جز استانهای شمالی در 15 استان دیگر نیز طرحهای تکثیر و پرورش گونه های مختلف آبزیان در دست اجراست.

وی فرآوری و عرضه 10 نوع محصولات شیلاتی همچون پنیر، پفک، بستنی، سس، سوسیس، برگر و کنسروکوفته ماهی را از طرحهای موفق مرکز ملی فرآوری آبزیان انزلی در سال گذشته اعلام کرد.

