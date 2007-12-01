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۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۹:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

65 میلیارد ریال اعتبار به مراکز تحقیقات شیلات شمال کشور اختصاص یافت

65 میلیارد ریال اعتبار به مراکز تحقیقات شیلات شمال کشور اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران گفت: 65 میلیارد ریال اعتبار امسال به پنج مرکز تحقیقات شیلات در سه استان شمالی کشور اختصاص یافته است.

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: 50 درصد اعتبارات این  موسسه به مراکز تحقیقاتی در حوزه دریای خزر تخصیص یافته است.

مطلبی، پرورش ماهی سفید پاییزه، خرچنگ دراز آب شیرین، فرآوری محصولات شیلاتی ازآبزیان، پرورش گونه های با ارزش دریایی خزر همچون ماهی آزاد و سفید، ارزیابی ذخایر آبزیان، بررسی روشهای نوین صید و مقابله با شانه دار مهاجم از جمله طرح های تحقیقاتی شیلات در حوزه دریایی خزر عنوان کرد.

این مقام مسئول در موسسه تحقیقات شیلات ایران، افزود: به جز استانهای شمالی در 15 استان دیگر نیز طرحهای تکثیر و پرورش گونه های مختلف آبزیان در دست اجراست.

وی فرآوری و عرضه 10 نوع محصولات شیلاتی همچون پنیر، پفک، بستنی، سس، سوسیس، برگر و کنسروکوفته ماهی را از طرحهای موفق مرکز ملی فرآوری آبزیان انزلی در سال گذشته اعلام کرد.

کد مطلب 596168

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