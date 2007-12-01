مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه کتاب و کتابخوانی ارشاد: برگزاری نمایشگاه کتاب کودک کرمان در مقیاس بین المللی توجیهی ندارد

محمود سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل به تعویق افتادن این نمایشگاه گفت: در جلسه ای با مدیرکل ارشاد کرمان، شرایط شهر را برای برپایی چنین نمایشگاهی از هر نظر بررسی کردیم و با توجه به نتایج بررسیها، تشخیص داده شد که نمایشگاه فعلاً برگزار نشود.

وی با اشاره به انتقاداتی که به شیوه برگزاری دوره قبل نمایشگاه کتاب کرمان - که در سطح کشوری برگزار شد - وارد شده است، افزود: انتقادات زیادی به شیوه برگزاری دوره نخست این نمایشگاه شد و با توجه به مشورتهایی که با "الماسی" دبیر قبلی بخش اصلی نمایشگاه داشتیم و نیز بررسی نقدهای وارده، به این نتیجه رسیدیم که اشکالات برطرف نشده و برگزاری نمایشگاه کتاب - آن هم در سطح بین المللی - در کرمان به صلاح نیست.

سالاری اضافه کرد: در شرایط جوی حاضر باید برای غرفه های مختلف نمایشگاه داربست زد و کارهایی از این دست انجام داد که اصولاً چنین کاری خطرناک است و شرایط برای برگزاری این نمایشگاه مهیا نیست و ایده آل ما هم نیست. به همین دلیل من به مدیرکل ارشاد کرمان پیشنهاد کردم که این نمایشگاه بعد از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 87 و در نیمه اول خردادماه که سکوت در همه محافل کتاب و کتابخوانی برقرار است برگزار شود. علاوه بر این ما می توانیم با ناشران خارجی برای شرکت موثر در نمایشگاه رایزنی کنیم و آنها را به کرمان دعوت کنیم.

مدیرکل امور برنامه ریزی و توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد درباره محل برگزاری این نمایشگاه در سال آینده گفت: در سفری که اخیراً به کرمان داشتم، مرکز میوه و تره بار کرمان را که مکان بسیار بزرگی است، محل خوبی برای برپایی چنین نمایشگاهی یافتم. اگر در بعضی از بخشهای آن دستکاری هایی بشود و سوله های آن نیز آماده شود، به نظر من مکان مناسبی برای این کار باشد. ضمن اینکه در مذاکراتی که با مدیرکل ارشاد و نیز شهردار کرمان داشتیم، آنها هم با این نظر موافق بودند و آمادگی خود را برای آماده سازی محل و رنگ آمیزی ساختمان آن اعلام کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون از ناشری خارجی هم برای شرکت در این نمایشگاه دعوت به عمل آمده است، افزود: برگزاری این نمایشگاه در مقیاس بین المللی به زمانی برمی گردد که من هنوز به سمت مدیریت برنامه ریزی ارشاد منصوب نشده بودم. با اینکه امیدوارم بتوانیم آن را در مقیاس بین المللی برگزار کنیم اما این کار نیاز به تمهیداتی دارد که هیچ کدام از آنها اندیشیده نشده است. البته به ما اعلام شده که تاکنون از ناشری خارجی برای نمایشگاه دعوت نشده است.

محمود سالاری ادامه داد: نیازسنجی هم در این باره صورت نگرفته است که آیا اصلاً برگزاری نمایشگاه در این مقیاس کلان شانی به استان کرمان اضافه خواهد کرد یا خیر؟ چرا که بیشتر ناشران خارجی به دنبال فروش رایت آثار خود در ایران هستند که به احتمال زیاد برای خریداران داخلی در کرمان این کار خیلی جذاب نیست. به هر حال احتمال برگزاری نمایشگاه در مقیاس داخلی وجود دارد.

مدیرکل امور برنامه ریزی و توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد درباره محل تامین هزینه های لازم برای برگزاری نمایشگاه کتاب کودک کرمان خاطرنشان کرد: ما از مدیرکل ارشاد کرمان که نسبت به برگزاری نمایشگاه در زمان حاضر تاکید داشت، میزان آمادگی این اداره کل را برای تامین بودجه لازم آن خواستار شدیم که او هم از عدم آمادگی اداره کل ارشاد خبر داد و ناچار بحث را با معاون فرهنگی وزیر مطرح کردیم که او هم به وضعیت بودجه امسال اشاره کرد و حمایت مالی از این کار را به سال بعد موکول کرد.

وی همچنین گفت: این نمایشگاه نیازمند حداقل صد میلیون تومان بودجه برای کارهای اولیه اش است که امکان تامین این رقم هم در حال حاضر وجود ندارد. پس نمایشگاهی که نه محل تامین بودجه آن و نه جا و مکانش معلوم است، چرا الان باید برگزار شود؟

به گزارش مهر، پیش از این و با انتقال دائمی دبیرخانه جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کرمان، قرار بود نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب کودک هم امسال در کرمان و از آبان ماه به بعد برگزار شود.