رونالدو، کاکا و مسی در رقابت برای کسب عنوان برترین بازیکن سال 2007

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیفا اعلام کرد این سه بازیکن با رای مربیان و کاپیتان های تیم های ملی سراسر جهان از میان 30 بازیکن انتخاب شدند.

سال گذشته فابیو کاناوارو مدافع ایتالیایی تیم رئال مادرید این عنوان را از آن خود کرد. نام بازیکن سال 2007 در تاریخ 17 دسامبر(26 آذر) در زوریخ اعلام خواهد شد.

چنانچه کاکا برنده این جایزه شود به احتمال فراوان با توجه به اینکه برنده توپ طلای اروپا هم خواهد شد، به افتخاری دوگانه دست پیدا خواهد کرد. کاکا فصل گذشته عاملی مهم در جهت موفقیت میلان در رقابت های لیگ قهرمامنان اروپا بود و این رقابت ها را با 10 گل به پایان رساند.