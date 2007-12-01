نقشه های جدید آمریکا برای حفظ تاسیسات هسته ای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین،"فردریک کاگان" از طراحان اصلی ایده افزایش شمار نیروهای آمریکایی در عراق، به تازگی طرح جدیدی را برای اطمینان یافتن از امنیت تاسیسات هسته ای پاکستان به کاخ سفید ارائه داده است.

بر اساس این گزارش، طرح ارائه شده از سوی کاگان شامل سه سناریو به شرح زیر است :



اول آنکه، نیروهای ویژه ای از نظامیان آمریکایی و یا انگلیسی به پاکستان اعزام شوند تا این نیروها ضمن حفاظت از سلاحهای هسته ای پاکستان، این سلاحها را به یک مکان مخفی در "نیومکزیکو" و یا یک منطقه حفاظت شده در داخل پاکستان منتقل کنند.

دوم، نیروهای آمریکایی برای مبارزه با القاعده و طالبان به مرزهای شمال غربی پاکستان اعزام شوند.

سوم، در صورت شکست ارتش پاکستان و درخواست این کشور، نیروهای آمریکایی، اسلام آباد و برخی دیگر از نقاط مهم پاکستان از جمله پنجاب و بلوچستان را اشغال کنند تا از این راه خیال واشنگتن از حکوت پاکستان و همچنین تسلیحات هسته ای موجود در این کشور آسوده شود.

کاگان که که رابطه ای گسترده با دولت بوش داشته و از کارشناسان مرکز تحقیقاتی "آمریکن اینترپرایز" به شمار می رود می شود، به گاردین اعلام کرد : این مسائل راه حل هایی هستند که برای این مورد ارائه شده اند، این روشها طوری طراحی شده اند که آمادگی نیروهای ما را آزمایش کنند؛ ما هرگز نمی توانیم تصور کنیم پاکستانی که به سلاح هسته ای مجهز است در آشوب و ناآرامی گرفتار باشد ؛ ما هم اکنون نیازمند آن هستیم تا درباره راهکارهای خود در پاکستان اندیشه کنیم.

به گزارش مهر، از زمان افزایش ناآرامی ها در پاکستان، برخی از مقامهای آمریکایی درباره امنیت تاسیسات و تسلیحات هسته ای پاکستان ابراز نگرانی کرده و درباره دستیابی القاعده به این تسلیحات هشدار داده اند.

در همین رابطه چندی پیش شبکه خبری CNN اعلام کرد : : مقامهای وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) نگران وضعیت سلاحهای هسته ای پاکستان هستند.

CNN با اعلام این مطلب به نقل از مقامهای پنتاگون افزود : احتمال می رود ارتش پاکستان حدود ‪ ۵۰‬الی ‪ ۱۰۰‬فروند موشک با کلاهک هسته ‌ای در اختیار داشته باشد.

پیش از آن نیز روزنامه نیویورک تایمز در خبری افشاگرانه اعلام کرده بود : دولت "جرج بوش" طبق یک برنامه‌ محرمانه در شش سال گذشته، حدود 100 میلیون دلار برای کمک به "پرویز مشرف" رئیس جمهوری پاکستان،برای حفاظت از تسلیحات هسته ‌ای این کشور هزینه کرده است.