به گزارش خبرگزاری مهر، علی مجتبی روزبهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان و یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی ظهر شنبه با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

ترانزیت و گاز، موضوع دیدار سفیر ایران در ترکمنستان با استاندار خراسان رضوی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکمنستان در حاشیه این جلسه اظهار کرد: مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، گسترش همکاری‌های بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، جایگاه خراسان رضوی، تسهیل حمل و نقل و ترانزیت در مباحث تجارت، گاز و غیره بود.

روزبهانی ابراز امیدواری کرد، به زودی بتوانیم سفر استاندار خراسان رضوی را به استان مرو ترکمنستان برنامه‌ریزی کنیم تا در آنجا از نزدیک بعضی از همکاری‌های دو کشور را از مسیر استان خراسان رضوی به مرور پیگیری کنیم.