۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

حکیم خبر داد:

قریب الوقوع بودن دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور، روز جمعه در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن با تاکید بر نقش مثبت ایران در بهبود اوضاع امنیتی عراق، از قریب الوقوع بودن دور چهارم مذاکرات تهران - واشنگتن درباره کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، سید"عبدالعزیزحکیم" ، دیدار با "کاندولیزا رایس"را صریح و موفقیت آمیز توصیف کرد.

به گفته وی، پرونده های مهم و اساسی همچون امنیت، برنامه های آشتی ملی، بازسازی عراق و کشورهای همجوار آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : بهبود اوضاع امنیتی عراق موضوع محوری کنفرانسهای کشورهای همجوارعراق بوده است.

حکیم درباره نتایج کنفرانس استانبول تصریح کرد: مسئله مهم بهبود اوضاع امنیتی است که حاصل شد و این مسئله زمینه را برای به جریان انداختن تصمیمات مهم اتخاذ شده در کنفرانس استانبول آماده می کند.

                          

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در ادامه خاطرنشان کرد: کمک  گرفتن از ملت عراق در مبارزه با تروریسم، علت اصلی بهبود اوضاع امنیتی این  کشور است.

حکیم در ادامه به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در بهبود اوضاع امنیتی عراق اشاره کرد و گفت : دلایل و مدارکی وجود دارند که حمایت ایران را از عراق ثابت می کنند.

وی در پایان گفت که دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا درباره امنیت عراق در روزهای آینده انجام خواهد شد.

دور اول این مذکرات 28 می (7 خرداد) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد) و دور سوم نیز6 آگوست (15 مرداد) برگزار شد.

دور اول و دوم این مذاکرات بین "حسن کاظمی قمی" سفیرایران درعراق و"رایان کروکر" سفیرآمریکا درعراق برگزار شد، اما دور سوم در سطح کارشناسان در منطقه الخضراء بغداد انجام شد.

وزیر امور خارجه عراق پیش از این به شبکه الجزیره گفته بود که دور جدید مذاکرات میان آمریکا و ایران درباره امنیت عراق در 24 نوامبر (شنبه 3 آذر) در شهر بغداد برگزار خواهد شد.

