به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر شنبه در دیدار با رئیس و معاونین دیوان محاسبات استان کرمانشاه با مهم‌شمردن نظارت در اداره کشور، اظهار کرد: وجود دستگاه نظارتی پیش از آنکه نظارتی توسط آن صورت بگیرد، ذاتاً منشأ آثار و برکات است، مانند پلیسی که در چهارراه‌ها وظیفه برقراری نظم و انضباط را برعهده دارد و صِرف حضورش از تخلفات پیشگیری می‌کند، وجود دستگاه نظارتی نیز می‌تواند شرایط را برای ایجادکننده فساد ناامن کند.

وی بر لزوم بازدید سرزده از ادارات تأکید کرد و افزود: حضور سرزده موجب بهبود کیفیت کار مدیران و کارکنان ادارت می‌شود، در واقع دستگاه‌های نظارتی باید نوع نظارتشان به‌گونه‌ای باشد که احساس شود هرلحظه ممکن است که در آن اداره یا مجموعه حضور پیدا کنند و با ارباب رجوع و احیاناً درخواست‌ها و پرونده‌های روی میز مواجه شوند و مورد سوال قرار بگیرند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قانون، عنوان کرد: نحوه نظارت بر اجرای قانون بسیار مهم است و باید به‌گونه‌ای باشد که قانون بدون تسامح و تساهل، در بهترین صورت ممکن اجرا گردد.

حجت الاسلام غفوری با تصریح اینکه انسان باید پیوسته خود را در پیشگاه نظارتی پروردگار بداند و از وسوسه شیطان غافل نشود، گفت: فصل‌الخطاب این است که انسان هرلحظه خدای متعال را شاهد و ناظر بر اعمال خود بداند و آگاه باشد که خداوند بر تمام اعمال کوچک و بزرگ او نظارت می‌کند.

وی وظیفه نظارتی دیوان محاسبات را مهم و کلیدی دانست و بیان کرد: از وظایف قوه مقننه، تقنین و نظارت است که بٌعد نظارتی آن بر دوش دیوان محاسبات است، از آن‌جا که این مجموعه امین مردم و چشم و گوش نظام است، وظیفه‌ای حساس و خطیر برعهده دارد.