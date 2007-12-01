نیروگاه های سیکل ترکیبی از ذخیره ارزی تسهیلات می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، 270 میلیون یورو تسهیلات از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح های نیروگاهی سیکل ترکیبی در منطقه جنوب کشور توسط بخش غیردولتی با معرفی وزارت نیرو و پس از تایید توجیه فنی و اقتصادی هر یک از طرحها توسط بانک عامل اختصاص می یابد.

شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی به درخواست بانک ملت در خصوص اعطای تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح نیروگاه هزار مگاواتی عسلویه توسط شرکت تولید برق عسلویه مپنا، درخواست را مورد بررسی قرار داده و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون آن این مصوبه را داشته است.

بر این اساس، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) مجاز است درآمد حاصل از فروش نیروگاه های تحت تملک خود را صرف توسعه سرمایه گذاری در نیروگاه های سیکل ترکیبی و تبدیل سایر نیروگاه های موجود به سیکل ترکیبی نماید اما ایجاد و احداث نیروگاه گازی جدید توسط این شرکت مجاز نخواهد بود.

همچنین این شورا به درخواست وزارت نیرو در خصوص اصلاح مبلغ سرمایه گذاری شرکت سهامی آب و برق خوزستان از محل منابع داخلی در برخی از طرح های مندرج در مصوبه شماره 35092/34 مورخ 5/3/83 شورای اقتصاد را مورد بحث و بررسی قرار داد و به استناد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاح مبالغ سرمایه گذاری در طرح های نیروگاه دوم شهید عباسپور، بهینه سازی و پایداری سد و نیروگاه دز، بهینه سازی و پایداری سد و نیروگاه شهید عباسپور و نیروگاه سد مارون موافقت کرد.

بر این اساس، در مجموع برای طرح های مذکور طی سالهای 84، 85، 86 و سالهای بعد 2 هزار و 773 میلیارد و 233 میلیون ریال سرمایه گذاری مصوب شده که به تفکیک برای سال 84 هزار و 248 میلیارد و 970 میلیون ریال، برای سال 85 به میزان 254میلیارد و 900 میلیون ریال، برای سال جاری 323 میلیارد و 28 میلیون ریال و برای سالهای بعد 946 میلیارد و 335 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

میزان سرمایه گذاری در نیروگاه دوم سد شهید عباسپور در سال 84 به میزان 651 میلیارد و 409 میلیون ریال و در سال 85 به میزان 60 میلیارد ریال خواهد بود ضمن اینکه برای بهینه سازی و پایداری سد و نیروگاه شهید عباسپور نیز به ترتیب در سالهای 84، 85 و 86 به میزان 11میلیارد و 978میلیون ریال، 15 میلیارد ریال و 103 میلیارد و 514 میلیون سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

این درحالی است که شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با میزان سرمایه گذاری 206 میلیارد و 633 میلیون ریالی برای بهینه سازی و پایداری سد و نیروگاه شهید عباسپور در سالهای بعد موافقت کرده است.

همچنین این شورا برای بهینه سازی و پایداری سد و نیروگاه دز نیز در سال های 84 و 85 به ترتیب با اختصاص 71 میلیارد و 591 میلیون ریال و 32میلیارد و 900 میلیون ریال موافقت کرده است. این درحالی است که برای سال جاری و سالهای بعد نیز به ترتیب 81 میلیارد و 575 میلیون ریال و 662 میلیارد و 62 میلیون ریال سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

همچنین این شورا با سرمایه گذاری 513 میلیارد و 992 میلیون ریالی در سال 84 و 147 میلیارد ریالی در سال 85 برای نیروگاه سد مارون موافقت کرده و برای سالهای 86 و سالهای بعد از آن نیز به ترتیب 137 میلیارد و 939میلیون ریال و 77میلیارد و 640 میلیون ریال سرمایه گذاری در نظر گرفته است.