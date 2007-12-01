العربی در غیاب شکوری به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر روز گذشته دو بازی برگزار شد که طی آن تیم های العربی و السد به ترتیب مقابل تیم های ام صلال و الشمال به پیروزی رسیدند.

العربی در شرایطی که هادی شکوری را در ترکیب خود نداشت در خانه به دیدار ام صلال رفت و با برتری 2 برصفر مقابل این تیم جمع امتیازات خود را به عدد 15 رساند و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد. برای العربی در این بازی مت موسیلو (13) و لئوناردو بیسکولیچی (72) گلزنی کردند.

در دیگر بازی روز گذشته تیم فوتبال السد در خانه الشمال به برتری 2 بریک رسید تا کماکان نزدیک ترین تعقیب کننده الغرافه در صدر جدول باشد. السد در این بازی خیلی زود در دقیقه 2 توسط علی حسن عفیف به گل رسید و توانست نیمه نخست را نیز با پیروزی یک برصفر پشت سر گذاشت. در نیمه دوم این تیم الشمال بود که با ارائه بازی تهاجمی موفق به زدن گل تساوی شد. گل تساوی بخش این تیم را "ایوان دو" در دقیقه 67 به ثمر رساند.

السد که برای پیروزی به مصاف حریف خود آمده بود در دقایق پایانی به فشار حملات خود افزود و توانست در دقیقه 80 توسط کارلوس تنوریو به گل برتری دست یابد. السد با این پیروزی 22 امتیازی شد و جایگاه خود در رده دوم جدول رده بندی را استحکام بخشید.

هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر امروز با برگزاری دیدار السیلیا - الریان به پایان می رسد.

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است:

1- الغرافه 31 امتیاز

2- السد 22 امتیاز

3- العربی 15 امتیاز- تفاضل گل صفر

4-الوکره 15 امتیاز- تفاضل گل 2-

5- السیلیا 13 امتیاز

6- القطر 12 امتیاز

7- الریان 11 امتیاز- تفاضل گل 2-، 11 گل زده

8- الشمال 11 امتیاز - تفاضل گل 2-، 10 گل زده

9- ام صلال 11 امتیاز- تفاضل گل 5-

10- الخور 8 امتیاز