روایت نویسندگان معاصر روس از زندگی، زمانه و ادبیات چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ما چگونه می‌نویسیم» به قلم الکساندر یتایف و پاول کروسانوف به تازگی با ترجمه‌ای از سید حسین طباطبایی توسط انتشارات سوره‌مهر منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب روایت نویسندگان معاصر روس از زندگی، زمانه و ادبیات است.

این اثر با الگوگرفتن از کتاب «ما چگونه می‌نویسیم» که در سال ۱۹۳۰ در سن‌پترزبورگ به چاپ رسید و نویسندگان درخشانی در آن به شانزده سوال ناشر پاسخ داده بودند، تهیه و تنظیم شده است. اما این بار گردآورندگان بدون طرح سوالاتی خاص و با آزاد گذاشتن دست نویسندگان، به سراغ سی‌وشش تن از نویسندگان معروف و در قید حیات روسیه رفتند و مجموعه‌ای با عنوان فرعی «روایت نویسندگان معاصر روسیه از زندگی، زمانه و ادبیات» با همان نام اصلی «ما چگونه می‌نویسیم» در سال ۲۰۱۸ منتشر کردند. در این اثر مهم‌ترین مسائل، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های نویسندگان معروف امروز روسیه طرح شده است.

نویسندگان حاضر در این کتاب همگی از سرآمدان عرصه ادبیات منظوم و منثور روسی و اکثر قریب به اتفاق آن‌ها از برگزیدگان جوایز مهم و معتبر ادبی روسیه از قبیل «کتاب بزرگ»، «بوکر روسی»، «یاسنایا پالیانا» و «آندری بِلی» هستند.

«ما چگونه می‌نویسیم» علاوه بر روسیه‌پژوهان، برای آن دسته از کسانی که به طور حرفه‌ای به ادبیات و به ویژه داستان‌نویسی مشغولند با به تصویر کشیدن مراحل مختلف شکل‌گیری اثر خلاق ادبی از نگاه نویسندگان مختلف روس، دانستنی‌های جالبی را به مخاطب هدیه می‌دهد. ضمن این که عادات و شیوه‌های نوشتن نویسندگان را با بیانی جذاب شرح داده شده است.

این کتاب با ۵۷۰ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۳۴۵ هزار تومان عرضه شده است.