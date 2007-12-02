امر به معروف برای ایجاد عدالت است

حجت الاسلام سید محمد ساجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امر به معروف و نهی از منکر در اسلام جایگاه ویژه ای دارد و بر آن هستیم تا جایگاه این ارزش را در فرهنگ اسلام ترسیم نماییم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران افزود: امر به معروف در فرهنگ اسلامی یک حرفه نیست بلکه هنری تربیتی است و احیا گر معروف هنرمند این صحنه انسان سازی است و جز به تربیت و رشد تعالی افراد جامعه به چیزی نمی اندیشد.

وی خاطر نشان کرد: احیا گر معروف باید از متن جامعه برخاسته باشد تا مشکلات و نیازمندیها و زمینه های تبلیغاتی را کاملا درک کرده و به درمان بپردازد.

حجت الاسلام ساجدی یاد آور شد: امر به معروف از دستورات اسلام و یکی از فلسفه های قیام امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: اشرار بر جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر در آن انجام نشود، مسلط خواهند شد.

ساجدی خاطر نشان کرد: ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای نظامی و بسیج بعد از جنگ گسترش یافت که آموزش مجریان این طرح مقدس را سازمان تبلیغات اسلامی به عهده دارد.



