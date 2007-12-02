مشکلات بخش بین الملل جشنواره موسیقی قابل حل است

محمد سریر با بیان این مطلب در خصوص مسائل کمی و کیفی بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر گفت : به دلیل گستردگی انواع موسیقی ، گستره وسیع جغرافیایی و همچنین مسائلی که در حوزه موسیقی جهان وجود دارد انتخاب گروه های موسیقی با توجه به معیارهای مورد توجه باید در جهت معرفی موسیقی ملل طراحی شود اما تجربه برگزاری بخش بین الملل در جشنواره های سال های گذشته به این شکل نبوده وصرفا برای هر کشوری که اعلام آمادگی کرده دعوت نامه ارسال شده است که در نهایت هم هیچ نتیجه درستی دربر نداشته است.

داور بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر در ادامه افزود : ناشناخته بودن انواع موسیقی در کشورهای مختلف با درنظرگرفتن محدوده جغرافیایی هریک از آنها می تواند ملاک خوبی برای انتخاب گروه ها در بخش بین الملل باشد و مجریان برگزاری جشنواره می توانند براساس خواست و نیاز مخاطب موسیقی منطقه خاص را مورد بررسی قرار دهند به عنوان مثال یک سال معرفی موسیقی کشورهای آفریقایی را در دستور کار خود قرار دهند و به شکل گزیده تر انواع موسیقی بومی و غیر بومی کشورهای مختلف این قاره را اجرا کنند.

وی درادامه خاطرنشان کرد : بنابراین با چنین دسته بندی ها و موضوعی کردن آثار دربخش بین الملل می توان معرفی درستی از آثار را به مخاطب ارائه کرد و از سوی دیگر این بخش از جشنواره موسیقی نیز وجهی تخصصی تر به خود می گیرد.

سریر با اشاره به کمبود سالن برای اجرای گروه های موسیقی گفت : یکی از بحث های مطرح کمبود امکانات و نبود سالن های کافی و مناسب برای اجرای گروه های موسیقی است اما به نظرمن با وجود تمام این نواقص مشکل اصلی به نبود مدیریت جمعی در برگزاری جشنواره بر می گردد چراکه تعدادی از سالن های خوب در دانشکده ها و یا حتی بیمارستان ها موجود است که ممکن است همزمان با برگزاری جشنواره برنامه ای خاص نداشته باشند به همین دلیل می توان این سالن ها را شناسایی کرد واجرای برخی از گروه ها که به دلیل کمبود جا مجبور به حذف هستند را در این سالن ها برگزار کرد در واقع باید امکان استفاده بهینه از امکانات موجود فراهم شود.