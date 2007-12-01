انگلیس، چین را به جاسوسی الکترونیکی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، در اقدامی بی سابقه، رئیس MI5 ( سرویس امنیتی انگلیس ) نامه ای هشدار دهنده به 300 نفر از رئیسان بانکها و نهادهای این کشور و همچنین حسابداران انگلیسی ارسال کرده و در این نامه به آنها درباره تلاش جاسوسان چینی برای جمع آوری اطلاعات از موسسات انگلیسی در "فضای وب" هشدار داده است.

به گزارش تایمز، این برای اولین بار است که انگلیس به طور رسمی، چین را متهم به جاسوسی رایانه ای از این کشور می کند.

بر همین اساس، این هشدار می تواند اولین سفر "گوردون براون" به چین را در مقام نخست وزیر انگلیس که برای اوایل سال جدید میلادی برنامه ریزی شده در هاله ای از ابهام قرار دهد.

بر اساس این گزارش، در هشدار MI5 به بانکها و نهادها به رئیسان آنها درباره اینکه در معرض حملات جاسوسی الکترونیکی هستند، هشدارهایی داده شده است.

به گزارش مهر، علاوه بر انگلیس،آمریکا نیز چندی پیش چین را به جاسوسی از این کشور متهم کرد و رئیس سازمان ملی اطلاعات آمریکا ادعا کرد که چین و روسیه همانند دوران جنگ سرد در حال جاسوسی از آمریکا هستند.