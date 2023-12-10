مشارکت ۱۷۴۰ نفر در رزمایش آماده باش زمستانه گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی صبح یکشنبه در رزمایش طرح آماده باش زمستانی در گیلان اظهار کرد: گیلان به دلیل شرایط جوی و اقلیمی از جمله استان‌های پرخطر در بخش حوادث غیرمترقبه است.

وی با تاکید بر لزوم آماده باش دستگاه‌ها در شرایط بحران افزود: مجموعه استانداری، مدیریت بحران، راهداری، هلال احمر و اورژانس در کنار سبزپوشان انتظامی برای کاهش خطرات احتمالی بحران‌ها تلاش می‌کنند.

فرمانده انتظامی گیلان از استقرار ۵۸ تیم ویژه طرح رزمایش آماده باش زمستانه در این استان خبر داد و اضافه کرد: در این ۵۸ تیم ۱۳۴۴ نفر در طرح سه ماهه رزمایش آماده باش زمستانه گیلان شرکت دارند.

ملکی با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها در رزمایش آماده باش زمستانه در گیلان بیان کرد: با مشارکت دستگاه‌های خدمات رسان بیش از ۱۷۴۰ نفر در این طرح شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: بیش از ۱۵۷ ایستگاه ثابت و ۱۲۰ ایستگاه سیار، ۸۴۲ دستگاه خودروی سبک، نیمه سبک و سنگین در طرح رزمایش آماده باش زمستانه گیلان فعالیت دارند.