آلودگی هوای سمنان در اوج / شاخص به ۱۶۹ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیش از ظهر یکشنبه، شاخص آلودگی هوای سمنان به بیشترین میزان خود در چند روز اخیر رسیده است. سامانه سنجش آلاینده‌های سازمان هواشناسی کشور شاخص آلودگی مرکز استان را در ساعت ۱۱ صبح یکشنبه ۱۶۹ نشان داده که بسیار بسیار بالا است.

به رغم این میزان آلودگی شدید، مدارس شهرستان سمنان و نقاط صنعتی استان سمنان تعطیل نشده و تنها مدیران مدارس ملزم شده‌اند تا حتی‌الامکان دانش آموزان را در معرض هوای بیرون قرار ندهند.

در صورتی شاخص آلودگی هوای سمنان ۱۶۹ اعلام شده که بیش از ۱۵۰ برای سلامت بسیار مضر است. در این هوای آلوده از بیماران قلبی، عروقی و بیماران مزمن، آسم و بیماران تنفسی، بانوان باردار و … درخواست می‌شود تا از منزل بیرون نرفته و ماسک استفاده کنند.

شدت آلودگی هوا در سمنان به واسطه فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده است واحدهایی که در روزهای اخیر به آنها برای کاهش آلودگی تذکراتی داده شده اما به نظر نمی‌رسد که این تذکرات سازنده و کارساز باشند.

وارونگی هوا دلیل مهم شرایط کنونی در مرکز و نواحی غربی استان سمنان است. شاخص آلودگی در شاهرود نیز ۵۱ عنوان شده است.