طراحی میکروابزار سیال برای تشخیص آنتی ‌‌ژنهای سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه را که دو محقق به نامهای میخائیل سیما و رابرت لانگر ـ هر دو از مرکز همکاریهای مشترک دانشگاه هاروارد و MIT برای پیشبرد مطالعات در زمینه کاربردهای فناوری ‌نانو در پزشکی ـ طراحی کرده ‌اند، از نانوذراتی تشکیل شده ‌است که می ‌توان آنها را برای آزمایشهای تشخیصی مواد مختلف به کار برد که موادی چون آنتی ‌ژنهای سرطانی و متابولیتهایی مانند گلوکز و اکسیژن ـ که در رشد تومور لازمند ـ از این دسته محسوب می ‌شوند.

این دستگاه همچنین می تواند در صورت قرار گرفتن در داخل بدن به پزشکان نشان دهد که چه مقدار از یک داروی ضد سرطانی که برای درمان بیمار استفاده شده، به تومور رسیده ‌است. اگر چه از چنین نانوذراتی پیش از این نیز استفاده شده بود، این مطالعه جدید نشان می ‌دهد که فرستادن این نانوذرات به درون بدن، اگر از راه قرار دادن آنها داخل یک پوشش سیلیکونی صورت گیرد، موجب می ‌شود که آنها برای مدتی طولانی در بدن باقی بمانند. این دستگاه قابلیت کاشته شدن داخل تومور را نیز دارد و در نتیجه به محققان این امکان را می ‌دهد تا بتوانند به آن چه داخل تومور در طول زمان رخ می ‌دهد، نگاه دقیقتری داشته باشند.

در این روش جدید که به آن "حسگرهای مغناطیسی قابل کاشت در بدن" (Implanted Magnetic Sensing ) گفته می شود از نانوذرات اکسید آهن با پوشش دکستران استفاده می ‌شود.

محققان هم برای اختصاصی عمل کردن مولکول در این مورد از آنتی ‌بادیهایی استفاده کرده ‌اند که یک آنتی ‌ژن سرطانی به نام human chorionic gonadotrophin-β را تشخیص می ‌دهد و به آن در سطح سلول متصل می شود. در حضور این آنتی ‌ژنها و در اثر اتصال آنتی ‌بادیها به آنها پدیده آگلوتیناسیون رخ می ‌دهد که با عکس‌ برداری مغناطیسی قابل تشخیص است. نانوذرات موجود در پوشش سیلیکونی در محاصره یک غشای پرمنفذ قرار دارند که به مولکولهای کوچک‌ تر از ده نانومتر اجازه عبور می ‌دهد، در صورتی که ذرات مورد استفاده در این روش تشخیصی خیلی بزرگ ‌تر از آن هستند که از این لایه عبور کنند.

به علاوه این دستگاه می ‌تواند با تشخیص میزان و محل آنتی ‌ژنهای سرطانی به ما کمک کند تا بفهمیم آیا تومور رشد کرده یا این که کوچک شده ‌است و یا این که آیا تومور به مناطق دیگر نیز پخش شده‌ است یا نه.