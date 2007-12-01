میانجیگری مصر و عربستان میان حماس و فتح/تغییرات قریب الوقوع در کابینه انتصابی ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، منابع آگاه از تصمیم برخی کشورهای عربی ازجمله مصر و عربستان سعودی برای از سرگیری گفتگو میان جنبشهای فتح و حماس خبر دادند.

به گفته این منابع، این تصمیم با هدف پیشگیری از بحرانی تر شدن اوضاع نوارغزه پس از برگزاری کنفرانس آناپولیس اتخاذ شده است.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با میانجیگری مصر و عربستان موافقت کرده است.

از سوی دیگر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز گذشته با تداوم کاهش سوخت رسانی به نوارغزه موافقت، اما اعلام کرد که اجرای آن به مدت دو هفته به تاخیر بیفتد.

خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز گزارش داد: "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب ملت فلسطین از "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر خواست که گذرگاه رفح را بازگشایی کند و به بیماران و حجاج فلسطینی اجازه عبور از این گذرگاه را دهد.

"آوی دیختر" وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که تهاجم نظامی گسترده به نوارغزه پس از تصویب از سوی دولت، به اجرا درخواهد آمد.

در حالی که رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است 14 تیم کاری را برای مذاکره با فلسطینی ها با هدف دستیابی به توافقات صلح تشکیل دهد؛ ابومازن نیز تصمیم گرفته است که در هیئت مذاکره کننده فلسطینی به ریاست "احمد قریع"، تغییراتی انجام دهد.

وی "یاسر عبد ربه" را از هیئت خارج و به جای وی "نبیل شعث" یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح که در کنفرانس آناپولیس حضور داشت و نیز چهارنفر از شخصیتهای دانشگاهی و سیاسی را به هیئت مذاکره کننده فلسطینی اضافه خواهد کرد.

لازم به ذکر است "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ابومازن در دیدار اخیر خود با "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا به هنگام شرکت در کنفرانس آناپولیس، توافق کردند که از ابتدای سال آینده میلادی مذاکرات صلح را به طور عملی از طریق شش کمیته کاری که هر یک از آنها درباره یکی از مسائل مورد مناقشه صلح از جمله قدس، آوارگان فلسطینی، مرزهای نهایی، آبها و شهرکها مذاکره خواهند کرد، آغاز کنند.

خبردیگر اینکه روزنامه القدس العربی چاپ لندن از تغییرات قریب الوقوع در دولت انتصابی ابومازن خبر داد.

به گفته منابع آگاه، رهبران جنبش فتح طی هفته های اخیر ابومازن را برای ایجاد تغییراتی در دولت "سلام فیاض" تحت فشار گذاشته اند.

ابومازن نیز در پاسخ اعلام کرده بود که تحقق این خواسته ها را به بعد از برگزاری کنفرانس آناپولیس موکول می کند.

لازم به ذکر است گردانهای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح روز گذشته در بیانیه ای ضمن توصیف دولت فیاض به عنوان یک دولت غیر ملی، تهدید کرده بود که این دولت را هدف قرار خواهد داد.

در این بیانیه آمده است : دولت سلام فیاض یک دولت وابسته به آمریکا و برنامه های اسرائیل است. برنامه هایی که هدف آنها از بین بردن قضیه فلسطین از طریق کنفرانس آناپولیس و مصادره سلاح گروه های مقاومت فلسطین و بازداشت مبارزان فلسطینی است.