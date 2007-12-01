پاکستان منبع اصلی تاسیسات هسته ای سوریه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، مقامهای آمریکایی روز گذشته اعلام کردند که سانتریفیوژهایی که در دهه 1990 توسط پاکستان به کره شمالی فروخته شده؛ ممکن است به سوریه و یا برخی کشورهای دیگر منتقل شده باشد.

به گزارش واشنگتن تایمز، پاکستان این نکته را تایید کرده که "عبدالقدیرخان" چندین سانتریفیوژ به کره شمالی فروخته، اما پیونگ یانگ بارها اعلام کرده که سانتریفیوژی در اختیار ندارد.

آمریکا معتقد است از این سانتریفیوژها برای غنی سازی اورانیوم و استفاده از آن برای تولید بمب هسته ای استفاده می شود.

بر اساس این گزارش، این خبر در حالی منتشر می شود که برنامه خلع سلاح هسته ای کره شمالی در حال جریان است و انتشار آن، سبب افزایش جو بی اعتمادی به فعالیتهای پیونگ یانگ خواهد شد.

در همین رابطه "کریستوفر هیل" نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه خلع سلاح هسته ای کره شمالی، روز گذشته در سئول اعلام کرد که این سانتریفیوژها ممکن است به هر جایی منتقل شده باشند و ما برای تایید آن نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم.

به گزارش مهر، مقامهای آمریکایی در حالی مدعی انتقال سانتریفیوژهای پاکستان به سوریه هستند که چند ماه قبل جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز به بهانه انجام فعالیتهای هسته ای در خاک سوریه، حریم هوایی این کشور را نقض کرده و منطقه ای در این کشور را بمباران کردند.