تولید نخ پلیمری از بطریهای بازیافتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرجان عباسی، مجری طرح با اشاره به گرانی مواد اولیه تولید بطریهای پلاستیکی و همچنین مشکلات زیست محیطی ناشی از افزایش پسماند این مواد گفت: یکی از راههای بازیافت بطریهای پلاستیکی، تبدیل آنها به نخ و استفاده مجدد از آنهاست.

وی افزود: در این طرح ما موفق شدیم تا با ادامه تحقیقات پیشین که تا مرحله تولید نخ خام به پیش رفته بود، با به دست آوردن شرایط مختلف کشش این نخها، نوع بیمه صنعتی آن را تا 20 هزار متر تولید کنیم.

عباسی روش کار خود را تبدیل بطری به پرک، خرد کردن، تبدیل به گلوله های ریز، نخ خام و سرانجام تبدیل به بافت کردن ذکر کرد و گفت: مرحله دشواری که در این پژوهش انجام شد به دست آوردن همه متغیرهای لازم ازجمله دما و کشش نخ بود تا بتوان با استفاده از غلتک هایی با دورهای مختلف، نخ را به میزان لازم کشش داد و آن را از حالت خام به صورت قابل استفاده در صنعت درآورد.

وی افزود: نخ های به دست آمده می توانند در صنایع مختلف از جمله پوشاک به کار روند.