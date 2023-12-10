طرح نظارتی بر بازار ویژه مراسم یلدا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سرگلزایی پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به پیش رو بودن مراسم شب یلدا و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید میوه، آجیل و خشکبار و شیرینی و همچنین ضرورت نظارت بر بازار کالاهای مورد نیاز مردم و از طرفی برای ایام شهادت فاطمه زهرا برای نذری که مدنظر مردم می‌باشد در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان طرح نظارتی شب یلدا از ۲۰ آذرماه لغایت ۳۰ آذرماه به مدت ۱۰ روز در استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی اجرا می‌شود، تصریح کرد: در این طرح ۱۵ تیم بازرسی در سطح استان فعال می‌شوند که پنج تیم آن در مرکز استان در دو شیفت صبح و عصر به فعالیت خواهند پرداخت.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: چنانچه مورد و شکایتی مردم در خصوص گران فروشی، تقلب و تخلفات احتمالی واحدهای صنفی مواجه شدند می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند، خاطرنشان کرد: ظرف مدت ۲۴ ساعت این گزارشات رسیدگی و حق و حقوق مردم برگشت داده می‌شود.