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۱۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

آخرین قیمت سکه و طلا ۱۹ آذر ۱۴۰۲

آخرین قیمت سکه و طلا ۱۹ آذر ۱۴۰۲

قیمت سکه امامی نسبت به دیروز با تفاوت چندانی مواجه نشده است و در همان کانال ۲۹ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۲۹.۲۴۹.۰۰۰ ۵.۳۸۳.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۲۵.۶۹۹.۰۰۰ ۱.۸۳۰.۰۰۰
نیم سکه ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ ۳.۳۶۹.۰۰۰
ربع سکه ۱۰.۳۵۰.۰۰۰ ۴.۳۸۲.۰۰۰
سکه گرمی ۵.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۷۶۲.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۲.۴۵۲.۰۰۰
۲۴ عیار ۳.۲۷۰.۰۰۰
طلای دست دوم ۲.۴۱۹.۰۰۰
مثقال طلا ۱۰.۶۲۳.۰۰۰
انس طلا ۲۰۰۴ دلار و ۴۹ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۰۴ دلار و ۴۹ سنت است.

کد مطلب 5962970

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