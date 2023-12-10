آخرین قیمت سکه و طلا ۱۹ آذر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۹.۲۴۹.۰۰۰
|۵.۳۸۳.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۶۹۹.۰۰۰
|۱.۸۳۰.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۳۰۰.۰۰۰
|۳.۳۶۹.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۳۵۰.۰۰۰
|۴.۳۸۲.۰۰۰
|سکه گرمی
|۵.۷۰۰.۰۰۰
|۲.۷۶۲.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۴۵۲.۰۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۲۷۰.۰۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۴۱۹.۰۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۶۲۳.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۰۴ دلار و ۴۹ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۰۴ دلار و ۴۹ سنت است.
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