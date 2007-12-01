بهانه جو نیستم اما به زمان نیاز داریم/ هواداران حق دارند ناراحت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که پس از شکست تیمش مقابل پاس همدان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: این بازی به لحاظ نتیجه برای ما دلچسب نبود اما توانستیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به این موضوع که هواداران حق دارند از ناکامی امروز تیمشان ناراضی باشند، افزود: پاس به نحوی شایسته تاکتیک دفاعی را پیاده کرد. این شیوه بازی یک تاکتیک بسیار خوب برای حفظ نتیجه بود که پاسی ها به خوبی آن را در زمین پیاده کردند.

کریمی خاطر نشان کرد: ما برای رسیدن به دروازه پاس همدان علاوه بر اینکه بد شانس بودیم با مشکلاتی نیز روبرو شدیم. ما راه عبور از خط دفاع این تیم را می دانستیم اما نتوانستیم مقابل دفاع فشرده پاس به نتیجه برسیم.

سرمربی جدید استقلال تهران با تاکید بر اینکه این تیم باید برای کسب موفقیت بیشتر کار کند، اضافه کرد: امروز فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم و بارها صاحب موقعیت گلزنی شدیم. آمار بازی دو تیم نیز با هم قابل مقایسه نبود اما در نهایت نتیجه را واگذار کردیم.

وی تصریح کرد: به دنبال بهانه جویی نیستم اما باید پس از ناکامی ها نیز جوابگو باشم، کما اینکه امروز پس از شکست تیم در جمع خبرنگاران حضور یافتم اما با این وجود تیم ما به 25 جلسه تمرین نیاز دارد که به شرایط تاکتیکی ایده آل برسد. مطمئنا پس از 5 بازی می توانیم ادعا کنیم که تیم به وحدت تاکتیکی دست یافته است.

کریمی با تاکید بر اینکه اهداف تاکتیکی اش توسط بازیکنان استقلال در زمین پیاده نشده است، افزود: آینده از آن استقلال است. تیم شرایط خوبی دارد که ما را به موفقیت امیدوار می کند. همین که بازیکنان به مدت 90 دقیقه در زمین دویدند و در پایان با توانایی بدنی بالا بازی می کردند نشان می دهد که می توان به این تیم امیدوار بود.

وی خاطر نشان کرد: بدنهای بازیکنان استقلال نوید روزهای خوبی را در آینده می دهد و ما در بازی های بعدی حرف های زیادی برای گفتن داریم.

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال با اشاره به دفاع فشرده تیم فوتبال پاس همدان خاطر نشان کرد: پاسی ها روی به دفاع فشرده آورده بودند با این شرایط امکان ارسال روی دروازه این تیم وجود نداشت و باید با استفاده از تاکتیک های زمینی به دروازه این تیم نزدیک می شدیم. برای دستیابی به این هدف نیاز به کار تاکتیکی زیاد داریم تا بازیکنان به خوبی روی زمین نیز خواسته ها ما را پیاده کنند.

کریمی در خصوص دلایل غیبت پیروز قربانی در مصاف با پاس همدان گفت: اینکه چرا قربانی بازی نکرده، یک سئوال درون تیمی است که امکان مطرح کردن آن در رسانه ها وجود ندارد. ما 4 دفاع میانی داریم که از بین آنها فقط تنها 2 نفر می توانند به میدان بروند. در بازی امروز نیز اگر قربانی بازی می کرد باید از بین صادقی و کوشکی یک نفر روی نیمکت می نشست، آن وقت شما از من سئوال می کردید چرا آنها در این بازی به میدان نرفتند.

وی با رد این شایعه که پیروز قربانی به علت مصاحبه علیه کادر فنی نیمکت نشین شده است، تصریح کرد: ما بر اساس روند تمرینات ترکیب را انتخاب می کنیم. من تیم استقلال را یک جلسه تمرین دادم و در آن یک جلسه پیروز از بازیکنان خوب تیم ما بود. دلیل غیبت وی نیز مصاحبه هایش نبود اما اگر از جمع بازیکنان ما فردی مسائلی را بر خلاف مصالح تیم عنوان کند در حد تنبیه و یا شدیدتر از آن با وی برخورد خواهیم کرد.

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال در خصوص چیدمان ترکیب تیم در مصاف با پاس همدان اظهارداشت: برای این بازی من به همراه ناصر حجازی، ساکت الهامی، صادق ورمزیار و حسین ترابپور ترکیب تیم را انتخاب کردیم.

وی با امیدواری از آینده استقلال یاد کرد و افزود: ما روز پنجشنبه مقابل ذوب آهن بازی خواهیم کرد. با توجه به بازی سنگینی که امروز پشت سر گذاشتیم طی هفته جاری فقط 3 جلسه فرصت تمرین داریم. با احتساب یک جلسه که هفته گذشته تمرین کردیم تا ان دیدار تنها 4 جلسه با استقلال کار کرده ام، با این شرایط مقابل ذوب آهن از پیش باخته نخواهیم بود و برای کسب نتیجه به اصفهان خواهیم رفت.

کریمی با ابراز اطمینان از موفقیت استقلال، اضافه کرد: در نیم فصل دوم استقلال متحول خواهد شد و بازیهایی به مراتب بهتر به نمایش خواهد گذاشت. امروز گرچه تیم ما خوب بازی کرد اما به نتیجه نرسید در نیم فصل دوم علاوه بر ارائه بازی های خوب در نتیجه گیری نیز موفق خواهیم شد.

وی در خصوص شانس قهرمانی تیم فوتبال استقلال در مسابقات لیگ برتر گفت: گرچه شانس اندکی برای قهرمانی داریم اما تلاش خود را برای رسیدن به این عنوان به کار خواهیم بست. امسال بین پرسپولیس و سپاهان با سایر تیم ها شکافی افتاده که به راحتی قابل جبران نیست.

سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال با اشاره به اینکه موفقیت پرسپولیس و سپاهان با چاشنی شانس محقق شده است، خاطر نشان کرد: آنها کار کرده اند که این موفقیت را به آنها تبریک می گویم. با این حال در بعضی بازی ها نیز خوش شانسی همراهشان بوده اند. بر خلاف تیم ما گرچه شانس های زیادی دارد اما به نتیجه نمی رسد.

وی تاکید کرد: در بازی امروز با توجه به شناختی که از بازیکنان داشتم تصمیم به جابجایی آنها و تغییراتی در پست بازی گرفتم.

کریمی با تاکید بر اینکه وضعیت استقلال به این گونه نمی ماند و در آینده شرایطی بهتر برای این تیم حاصل خواهد شد، خاطرنشان کرد: موجودی ماهمین است. باید سعی کنیم از پتانسیل بازیکنانمان به نحو احسن استفاده کنیم.

سرمربی استقلال در ادامه از جذب یک بازیکن جدید برای تیم فوتبال استقلال خبر داد و در خصوص دلایل غیبت ناصر حجازی مقابل پاس همدان گفت: حجازی شرایط نشستن روی نیمکت را داشت اما تمایل نداشت در این بازی ما را همراهی کند. وی مدیر فنی تیم ماست که از سوی کادر فنی مقبولیت لازم برای این کار را دارد و خودش تصمیم می گیرد که روی نیمکت بنشیند یا خیر.