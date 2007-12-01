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۱۰ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۴۶

همایش دانش آموزان رابط نماز جمعه چناران بر گزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش چناران از برگزاری همایش دانش آموزان رابط نماز جمعه در چناران خبر داد.

سید حسین صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: 250 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان چناران به عنوان رابطین نماز جمعه انتخاب شدند.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش چناران گفت: رابطین نماز جمعه ضمن حضور مستمر در نماز جمعه و تغییرات فردی و اخلاقی باعث ایجاد زمینه ی حضور سایر همسالان خود را در این فریضه موجب خواهند شد.

وی افزود: به منظور شرکت مستمر دانش آموزان در نماز جمعه به عنوان یه فریضه عبادی و سیاسی به تعداد کلاسهای درس هر آموزشگاه یک نفر دانش آموز علاقه مند به انتخاب مربیان پرورشی به این ستاد معرفی شدند.

این همایش با حضور امام جمعه، مدیر آموزش و پرورش، مسئولین ستاد نماز جمعه در محل سالن معلم چناران برگزار شد.     

کد مطلب 596311

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